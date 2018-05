Angelo Izzo | Uccidemmo anche Rossella Corazzin

huffingtonpost

: Una rivelazione di Angelo Izzo, uno degli autori del #massacro del #Circeo, getta una nuova luce sulla sparizione d… - Aliudcrimen : Una rivelazione di Angelo Izzo, uno degli autori del #massacro del #Circeo, getta una nuova luce sulla sparizione d… - Aelois_ : RT @RadioLondra_: Rapita, violentata, uccisa: il mostro del Circeo Angelo Izzo confessa anche l’assassinio di Rossella Corazzin, 17 anni ht… - AriannaAmbrosi0 : RT @RadioLondra_: Rapita, violentata, uccisa: il mostro del Circeo Angelo Izzo confessa anche l’assassinio di Rossella Corazzin, 17 anni ht… -

(Di venerdì 25 maggio 2018), uno dei 'mostri' del Circeo, condannato a due ergastoli, ha riferito ai magistrati che, la 17enne di Pordenone sparita il 21 agosto 1975 nei boschi in Cadore, fu seguita dalla banda di criminali romani in vacanza in Cadore, e poi sequestrata e portata sul lago Trasimeno. Lì sarebbe stata violentata dal branco e uccisa.Il fascicolo con le dichiarazioni diè finito sul tavolo del procuratore di Belluno Paolo Luca, che poi lo ha trasmesso a Perugia. Lo riferisce l'edizione online del Gazzettino.