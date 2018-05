Andamento Future sul Petrolio del 25 05 2018 | ore 9 00

Andamento Future FTSE MIB del 24/05/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo, mentre il derivato di Francoforte accusa una forte perdita. Il Future sul FTSE MIB , che ha avviato gli scambi a quota 22.965, sta trattando a 22.805, in calo ...

Andamento Future FTSE MIB del 24/05/2018 - ore 9.30 : Sostanziale tenuta per il FIB che mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un Andamento pessimo del derivato di Francoforte che si muove in pesante ribasso. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 22.965, ...

Andamento Future sul Petrolio del 22/05/2018 - ore 9.00 : Tentennante il Petrolio che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 72,58, in vantaggio ...

Andamento Future FTSE MIB del 21/05/2018 - ore 15.40 : Performance migliore per il FIB , che si muove in aumento, rispetto all'Andamento sottotono del derivato di Francoforte , che fa un passo indietro sul mercato. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 23.