Anche in Italia Avast ha individuato un malware integrato nel firmware di vari smartphone

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in grande Froome : “adesso tutti pensiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Ho accusato un po’ di stAnchezza ma resto fiducioso in vista delle prossime tappe” : Questa 18esima tappa del Giro d’Italia 2018, con arrivo a Pratonevoso, è stata quella del primo momento di difficoltà della Maglia Rosa Simon Yates, che comunque conserva il simbolo del primato, pur perdendo alcuni secondi dai propri avversari diretti sull’ultima erta della stage odierna. “Sono solo un po’ stanco. Ci sono altri giorni da affrontare, ma mi riprenderò, quindi non sono preoccupato. Sono ancora davanti a tutti e ...

Giro d’Italia – Primo successo in carriera per Schachmann - la Quick Step Floors si prende Anche la 18ª tappa : Al termine di una fuga lunghissima, Maximilian Schachmann conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia davanti a Plaza e Cattaneo Prima vittoria in un Grande Giro per Maximilian Schachmann, che conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Quick Step Floors batte Plaza e Cattaneo con un’accelerata improvvisa nel finale, che gli permette di tagliare per Primo il traguardo di Prato Nevoso al termine ...

Volley : Volleyball Nations League - Italia travolgente Anche con la Corea del Sud : SUWON , Corea DEL SUD, - La giovane e sperimentale nazionale femminile di Mazzanti sta carburando a dovere. Dopo aver collezionato quattro sconfitte di fila nell'esordio nella Volleyball Nations ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : Yates domina Anche i Gpm (18^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la Maglia rosa sempre sulle spalle di Simon Yates. Vediamo come si configurano le altre graduatorie alla vigilia della 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:57:00 GMT)

Italia - dopo Bernardeschi Anche Zaza e Immobile lasciano Coverciano : Coverciano - Primo allenamento per la nuova Nazionale di Roberto Mancini a Coverciano: il gruppo azzurro a disposizione del ct, dopo aver perso Emerson e Marchisio per infortunio, ha salutato anche ...

Meteo - da domani temperature estive in tutta Italia - localmente Anche 30 gradi : L'instabilità che ha caratterizzato le condizioni Meteo delle ultime settimane lascerà il passo a un vortice di aria africana che porterà temperature alte in tutta Italia.Continua a leggere

Giro d’Italia - Viviani conquista Anche Iseo Video : Al termine di una battaglia di oltre tre ore è stato Elia Viviani a mettere tutti d’accordo sul traguardo di Iseo, sede d’arrivo della diciassettesima tappa del Giro d’Italia [Video]. La corsa si è risolta con un infinito braccio di ferro tra il gruppo e i corridori che hanno cercato di portare via una fuga. L’hanno spuntata le squadre dei velocisti dopo una tappa condotta a ritmi vertiginosi e finalizzata dalla Quickstep con un lavoro perfetto ...

Sirci vuole Anche la F4 di Coppa Italia : Dopo l'organizzazione della Final Four di SuperCoppa , 6-7 ottobre, a Perugia , Gino Sirci dà l'assalto anche alla F4 di Coppa Italia che dovrebbe tenersi a gennaio. "Siamo i detentori della ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : un poker che lo consacra definitivamente Anche su strada : Il Giro d’Italia 2018 sta consacrando definitivamente Elia Viviani come un campione assoluto anche del ciclismo su strada. Il 29enne di Isola della Scala ha calato oggi il poker, conquistando il successo a Iseo e salendo così a quota quattro vittorie in questa edizione, dopo quelle di Tel Aviv, Eilat e Nervesa della Battaglia. Nelle volate di questo Giro, Viviani ha dimostrato una netta superiorità sugli avversari, confermando così i ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della diciassettesima tappa : SAnchez e De Marchi commoventi - Elia Viviani dominante : diciassettesima tappa davvero spettacolare quella che è andata da Riva del Garda ad Iseo per il Giro d’Italia 2018: alla fine è arrivato l’epilogo più atteso, in volata, con Elia Viviani che non ha lasciato spazio ai rivali, superando Sam Bennett e Niccolò Bonifazio. Andiamo a rivivere questa frazione numero diciassette con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 9: va spesso in difficoltà ad inizio tappa, supportato da una ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - Anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

BAnche - Bankitalia : scattano le nuove regole per riforma Bcc : Roma, 23 mag. , askanews, - scattano le nuove regole per completare la riforma delle Banche di credito cooperativo , Bcc, . La Banca d'Italia "ha emanato nuove disposizioni di vigilanza" sulle Bcc che ...