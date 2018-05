Amore Zen de Le Vibrazioni feat Jake La Furia | il nuovo singolo sarcastico sulla società

optimaitalia

: #AmoreZen de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, il nuovo singolo sarcastico sulla società - OptiMagazine : #AmoreZen de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, il nuovo singolo sarcastico sulla società - flamanc24 : S me le Vibrazioni fanno impazzire!!!! Amore Zen (feat. Jake La Furia) di Le Vibrazioni, Jake La Furia - Reha_zen : RT @Blogjuls: Verranno a chiederti del nostro amore e tu… Tu non saprai rispondere Ché era neve bianca e calda disciolta al primo sole… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Si intitolaZen ilde LeLa, disponile in radio e in digital download da oggi, venerdì 25 maggio.Ilinedito è un branoattuale, la descrive come un grande zoo all'interno del quale si muovono una serie di animali, disposti a tutto pur di apparire ad ogni costo.“Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di prestigio che, in verità, non ha alcun valore all’interno di questa realtà caotica”, racconta il frontman de LeFrancesco Sarcina a proposito delrealizzato inuring conLa.“Quando abbiamo scritto il pezzo abbiamo provato a inserire quasi per gioco una parte rappata. Era perfetta e abbiamo deciso di affidarla a un nostro grande amico:La”, continua Sarcina a proposito della nascita della ...