Amici 17 | Sophia Loren super ospite domenica

Sophia Loren ad Amici : Sophia Loren Ospite di prestigio ad Amici 2018. Maria De Filippi accoglierà in studio la star italiana più amata di sempre, una signora del cinema nonchè un Premio Oscar. Special Guest di Amici sarà Sophia Loren. L’attrice campana non si vede da un po’ in televisione e dunque l’ospitata desta ancora più interesse. La presenza di Sophia impreziosirà l’ottava puntata in onda domenica 26 maggio 2018 subito dopo Paperissima ...