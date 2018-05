Alta Corte Israele | “Sì alla demolizione della Scuola di gomme”

E anche questo 25 aprile a Roma sAlta il corteo unitario : salta anche quest'anno il corteo unitario del 25 aprile nella capitale. La Comunità Ebraica di Roma ha annunciato che non prenderà parte alla manifestazione organizzata dall'Anpi, alla luce della presenza della rappresentanza palestinese che vi parteciperà "con kefiah e bandiere", come comunicato. E ha accusato l'Anpi di ambiguità sulla presenza dei palestinesi. Lo scontro ...

Alfie Evans - nuovo ricorso dei genitori in Alta Corte/ L'aereo per il trasferimento in Italia resta in pista : Alfie Evans, respira da solo ma il giudice ha deciso: "può andare a casa, no al trasferimento in Italia". nuovo ricorso dei genitori, "dateci libertà di portarlo a Roma". Lotta per la vita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:12:00 GMT)

ALFIE EVANS : "TORNI A CASA - MA NON IN ITALIA"/ Nuovo ricorso genitori in Alta Corte : "fatecelo portare a Roma" : ALFIE EVANS, 'torni a CASA ma no trasferimento in Italia': Nuovo ricorso genitori in Alta Corte, oggi nuova udienza. Respira da solo e lotta per vita.

25 aprile - Mattarella apre le celebrazioni all’Altare della Patria : cortei in tutta Italia : In occasione della cerimonia per il 73mo anniversario della Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori all’altare della Patria, dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore, schierato a piazza Venezia. Il capo dello Stato ha poi lasciato la piazza alla volta del Quirinale. In piazza sono presenti vertici militari e delle istituzioni: entrambi i presidenti delle Camere, ...

Alfie - l'Alta Corte britannica : 'Può tornare a casa dai genitori - ma non in Italia' - L'ospedale frena : "Abbiamo sinceramente paura", ha affermato uno dei dottori che hanno in cura il piccolo. Il giudice Hayden aveva inoltre criticato alcune persone vicine ai genitori accusandole di dare "false speranze"...

Alfie - l’Alta Corte Gb : si valuti se farlo tornare a casa : Alfie, l’Alta Corte Gb: si valuti se farlo tornare a casa Dopo il via libera ad avviare le procedure di distacco di Alfie dai macchinari salvavita, il piccolo ha continuato a respirare nel suo lettino. Il giudice dell’Alta Corte ha chiesto ai medici di valutare se consentire che Alfie Evans venga riportato a casa Continua […]

Alfie - il giudice dell'Alta Corte dice no al trasferimento in Italia : Il giudice dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden ha chiesto ai medici dell'Alder Hey Hospital di Liverpool di valutare la possibilità di consentire ai genitori di Alfie Evans di portare a casa il piccolo...

Alfie - il giudice dell'Alta Corte britannica : 'Può tornare a casa dai genitori - ma non in Italia' : Il caso Alfie sta scatenando proteste e interrogativi, quanto e più di vicende precedenti, a maggior ragione dopo la decisione del governo di Roma di concedere la cittadinanza italiana "per motivi ...

Alfie - l'Alta Corte Gb : si valuti se farlo tornare a casa : Dopo il via libera ad avviare le procedure di distacco di Alfie dai macchinari salvavita, il piccolo ha continuato a respirare nel suo lettino. Il giudice dell'Alta Corte ha chiesto ai medici di valutare se consentire che Alfie Evans venga riportato a casa

Alfie Evans - “respira senza macchinari da 19 ore/ Ultime notizie - CdM : “bimbo è italiano” : attesa Alta Corte : Alfie Evans, staccato il respiratore: dopo nove ore il bimbo respira da solo come comunicano i genitori, mentre l'Italia concede la cittadinanza per il possibile trasporto al Bambin Gesù(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:45:00 GMT)

Alfie - l'Alta Corte Gb fissa una nuova udienza : Dopo il via libera ad avviare le procedure di distacco di Alfie dai macchinari salvavita, il piccolo ha continuato a respirare nel suo lettino. Tra poche ore il caso torna in un tribunale. I genitori hanno ottenuto che nel frattempo il piccolo venga idratato