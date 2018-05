Alpine - Due showroom per l' A110 | prenotabili i test drive

quattroruote

(Di venerdì 25 maggio 2018) Lavevamo guidata in anteprima lo scorso dicembre, ma il ritorno dell, con l, sembrava un sogno irraggiungibile. Anche per la mancanza di punti vendita dove rivolgersi (da subito era stata scartata lipotesi delle concessionarie Renault, casa madre del marchio). Ora la sportivetta francese debutta sul serio anche in Italia, con duededicati, a Roma (in via Tiburtina 1155) e a Milano (viale Certosa 144).Si possono anche provare. Da oggi è possibile prenotare ildellattraverso il sito dedicato. Prodotta in serie limitata in soli 1955 esemplari, lha fatto il tutto esaurito nel giro di soli cinque giorni. Allo scorso Salone di Ginevra, lha presentato due nuove versioni stradali,Pure eLégende, con lo stesso telaio di alluminio il 1.8 biturbo da 252 CV. I due modelli possono essere preordinate tramite la app, ...