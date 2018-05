All' Italia la Coppa delle Nazioni

"Arcipelago Italia" - il legno materia prima da valorizzare Alla Biennale d'Architettura : Dal bosco alla casa fino ai suoi arredi, è al centro di una nuova economia: virtuosa e fiorente, rispettosa del bene comune e sostenibile, con un occhio attento alla rigenerazione urbana. È in questo ...

Spiegel All'attacco di Roma : "Italia scroccona - colpa di Draghi" : Nell'edizione online del settimanale tedesco un commento al vetriolo al piano del futuro governo che sarebbe considerato contro i partner Ue

Giro d’Italia - Froome conquista la maglia rosa ma occhio Alla squalifica che “incombe” : Giro d’Italia che vede sino ad ora Chris Froome in maglia rosa, dopo lo splendido exploit di questa giornata in quel di Bardonecchia Giro d’Italia, Chris Froome ha dominato la tappa odierna staccando tutti i rivali ed andandosi a prendere di prepotenza la maglia rosa della corsa. Un successo incredibile quello del “keniano bianco”, il quale vorrebbe compiere un’impresa epica, quella di vincere tutte e tre le grandi ...

Auto – L’Abarth 124 rAlly di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...

Giro d’Italia – Che ostacolo per Froome - il britannico costretto ad evitare… un motociclista caduto in gAlleria [VIDEO] : Colpo di scena durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Chris Froome si è trovato al centro di una galleria una moto stesa a terra Una fuga che potrebbe consegnargli la maglia rosa, un’azione in solitaria irresistibile per tutti i suoi avversari. Chris Froome sta spaccando in due il Giro d’Italia, dominando una diciannovesima tappa che rischia di rivoluzionare l’intera classifica generale. Il britannico guida il ...

Italiani popolo di “picnic lovers” : 7 su 10 amano mangiare All’aria aperta in compagnia di amici - musica e libri : Il picnic, ovvero l’atto di mangiare un boccone all’aperto, sembra non tramontare mai, anzi, sta vivendo una seconda giovinezza. Complice la forte presenza sui social grazie ai 5 milioni di hashtag su Instagram e migliaia di gruppi Facebook e consigliata dagli esperti come attività da praticare all’aria aperta, questa tendenza è stata abbracciata anche dalle famiglie reali, come i principi di Monaco e del Regno Unito e dagli attori di Hollywood ...

Economia circolare e attenzione All’ambiente : la distilleria italiana tra tradizione e innovazione : Quello della distilleria italiana è un comparto molto legato alla filiera agricola, alla tradizione, alla qualità ed alla valorizzazione delle materie prime. Ma allo stesso tempo attento alle dinamiche del mondo che lo circonda contribuendo attivamente all’Economia circolare ed al contenimento dell’impatto ambientale. Un’eccellenza tutta italiana che pur avendo registrato negli ultimi tempi un calo di fiducia, mantiene inalterati i suoi ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “La mia Italia con il cambio pAlla creativo : vi spiego cos’è la novità” : L’Italia si è riscattata prontamente nella Nations League 2018 di Volley femminile, dopo quattro sconfitte consecutive è riuscita a vincere due partite di fila contro Germania e Corea del Sud. Le azzurre si sono così rilanciate e sperano di rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six, il livello di gioco si è alzato, è aumentata la continuità e i vari fondamentali sono diventati più solidi, segno di un gruppo giovane che sta ...

Boom di partecipazioni Alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae : “Ancora tanti altri eventi in tutta Italia” : “Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae. Ancora tanti altri eventi belli in tutta Italia. Domenica 27 Maggio ci sarà addirittura l’Appia DAY ad Itri. In Piemonte la più bella colonia di Peonie selvatiche. In Sardegna il bellissimo borgo di Laconi. In Abruzzo il paesaggio del piccolo Tibet. In Friuli – Venezia – Giulia, escursione notturna sulla foce dell’Isonzo. In Campania la vetta più alta della Penisola Sorrentina ed ...

Banche - sì dell' Ecofin Alla riduzione dei rischi. L'Italia si astiene : Politica europea. Via libera dall''Ecofin al "pacchetto bancario" pensato per ridurre i rischi. La maggior parte dei ministri europei dice sì, mentre Italia e Grecia si astengono. Tra le novità, l'...

Berlusconi - tre milioni Alla moglie di Dell'Utri/ Bankitalia : “Versamenti sospetti”. Fascicolo Alla procura : Berlusconi, tre milioni alla moglie di Dell'Utri. Bankitalia: “Versamenti sospetti”. Segnalazione inviata alla Guardia di Finanza, la cui relazione è stata inviata alla procura(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:24:00 GMT)

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia per Guadalajara. Le FarfAlle vogliono le medaglie! : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica delle Nazionali Italiane di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. La rassegna continentale sarà aperta ai gruppi seniores, alle individualiste seniores e al team juniores. L’Italia punta in alto con le Farfalle che vanno a caccia delle medaglie, sono attese dalla super sfida contro Bulgaria e Russia sognando anche ...

ITALIA PORTOGAllO UNDER 21/ Streaming video e diretta tv - parla il ct Di Biagio. Orario e probabili formazioni : diretta ITALIA PORTOGALLO UNDER 21 Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:43:00 GMT)

