All' INI arriva il robot per operare anca e ginocchio

RLab - dAlla spesa tecnologica Alla storia degli uomini scritta nel ghiaccio : Come saranno i negozi in un prossimo futoro, quando un "soggetto tecnologico" potrà comprare al posto nostro, pagando poi con le cryptomonete. Il lancio del...

Conte vede Salvini e Di Maio - ma oggi non andrà da Mattarella. I tempi per i ministri si Allungano : Sembra tramontata l’ipotesi che Giuseppe Conte salga al Quirinale oggi. È quanto riferiscono fonti autorevoli del Movimento 5 stelle. «oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così lo stesso premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all’ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella ha cancellato un appuntamento...

No pubblicità sul gioco d'azzardo La minaccia Alle tv di SilvioBerlusconi è furioso con Salvini : Prima lo smacco per i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico, lasciati in mano ai Cinquestelle, poi quel divieto assoluto, nel 'contratto', di pubblicità per giochi e scommesse Segui su affaritaliani.it

Dopo Visco - Conte vede Salvini e Di Maio. Ma i tempi per i ministri potrebbero Allungarsi : «Oggi al Colle? Vedremo, vedremo...». Così il premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all’ingresso di Montecitorio. Intanto Sergio Mattarella, ha cancellato un suo appuntamento in programma nel pomeriggio. Il capo dello Stato doveva infatti assistere alla Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo del Concorso Ippico ...

Governo - ora i tempi si Allungano. Salvini : «Sui ministri decide Conte» : Vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Governo - ora i tempi si Allungano. Salvini : «Sui ministri decide Conte» : Vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. All'incontro anche Giancarlo Giorgetti e Vincenzo...

Facebook/ Allena l'intelligenza artificiale con le foto dei gattini su Instagram : I sistemi di riconoscimento di Facebook hanno sviluppato il riconoscimento delle immagini postate su Instagram grazie agli hashtag, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:56:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 maggio 2018 : ultime indagini dAlla Commissione speciale del Vaticano : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, oggi 25 maggio 2018: l'attesa del nuovo testo e la centralità della conversione in Cristo. "Cercate la sapienza dello Spirito Santo"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:52:00 GMT)

Frankenstein tra scienza - letteratura e cinema. Se ne parla domani Alla biblioteca Cionini : 1818 2018: 200 anni di Frankenstein tra scienza, letteratura e cinema. Sabato 26 maggio, alle ore 17 in biblioteca 'Cionini', in Via Rocca 19, Monica Biasiolo ci parlerà del romanzo 'Frankenstein' di Mary Shelley e delle sue numerose ...

Ministri - caselle chiave da ultimare. Resta il nodo di Savona All'economia : Il nome in pole position Resta quello di Paolo Savona. Riflettori accesi anche su Interno, Esteri, Difesa -

Bambini All'asilo : incostituzionale la legge veneta : Roma. Per i Bambini all'asilo, via di accesso preferenziale se i genitori vivono in Veneto da 15 anni, aveva stabilito la Regione. Ma la legge è stata bocciata come incostituzionale dalla Consulta. Un ...

Bambini All'asilo : incostituzionale la legge veneta : Prevede accesso prioritario ai figli di chi risiede in regione da almeno 15 anni. La consulta ha bocciato la norma perchè contrasta "con il principio di...

Usa - Harvey Weinstein si è consegnato Alla polizia di New York Le immagini : Il produttore americano si è presentato presso il dipartimento di polizia di Manhattan: è accusato di due violenze sessuali. Ma sono almeno ottanta le donne sostengono di aver subito molestie e abusi

Ministri - Conte incontra Di Maio e Salvini : i tempi si Allungano : A rallentare la formazione del governo è la casella dell'Economia. Come è noto è scontro tra Colle e maggioranza sul nome di Paolo Savona, economista molto vicino alle tesi anti-euro. Gli altri nodi ...