Alle 21 giochiamo in diretta a Hyrule Warriors : Definitive Edition : Tempo di una nuova diretta dedicata a un particolarissimo crossover che ci mette di fronte ai personaggi dell'universo di The Legend of Zelda in una salsa decisamente molto diversa.Etichettabile superficialmente come Dynasty Warriors che incontra i personaggi e il setting di The Legend of Zelda, Hyrule Warriors: Definitive Edition è esattamente ciò che il nome stesso fa presagire: una versione definitiva per Switch dell'action già sbarcato su ...

Alle 20 giochiamo in diretta a League of Legends : Nuovo appuntamento con le dirette di Eurogamer.it che quest'oggi e in particolare questa sera avranno per protagonista assoluto uno dei giochi di maggior successo del panorama PC: League of Legends.Un'occasione imperdibile per dare un'occhiata in diretta a uno dei principali esponenti del genere dei MOBA.Per non perdersi la nostra diretta, appuntamento Alle 20:00 in compagnia di PomodoroZen. Per seguirci vi basterà dirigervi sul nostro canale ...

Alle 21 in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a State of Decay : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di proporre un gioco che proprio nel corso di questo mese riceverà un sequel potenzialmente molto interessante: State of Decay.In attesa di avere tra le mani State of Decay 2, appuntamento a partire dAlle 21:00 ...

Coppa Italia - Allegri : 'Quando giochiamo così è dura per tutti' : Torino - 'I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria , quando giocano seriamente diventa dura per tutti. Dopo tante soddisfazioni date ai tifosi e alla società, dovevano regalarsi una serata così'. ...

Allegri : "E' sempre Inter-Juve - al di là del fatto che ci giochiamo lo scudetto" : "Il Napoli a -1 deve essere da stimolo, ma domani abbiamo l'Inter che è un'ottima squadra. Spalletti ha dato una organizzazione, hanno giocatori di valore. E' sempre Inter-Juve, una partita bella e ...

Inter-Juve - Allegri : 'Se giochiamo con entusiasmo e spensieratezza sarà scudetto' : Dopo il ko contro il Napoli che ha ridotto ad un solo punto il vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Sarri, la Juventus si gioca gran parte dello scudetto nel match di San Siro contro l'Inter, in ...

Alle 21 giochiamo in diretta a God of War nella rubrica Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. E quale miglior gioco per rappresentare questa seconda categoria di God of War?Dopo aver spulciato la nostra guida dedicata all'esclusiva PS4 realizzata dai Santa Monica Studios, non perdetevi l'occasione di dare un'occhiata da vicino Alle ...

La frecciata di Allegri : “Noi giochiamo 57 partite all’anno - gli altri a dicembre sono fuori” : La frecciata di Allegri: “Noi giochiamo 57 partite all’anno, gli altri a dicembre sono fuori” La calma Allegri non l’ha persa solo in campo, nei minuti finali di Juve-Napoli. Il tecnico bianconero è andato letteralmente su tutte le furie in conferenza stampa, in risposta ad una domanda sulla qualità del gioco: “Noi giochiamo 57 partite […]

Alle 21 saremo in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Rocket League : Anche per questa sera si rinnova l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il protagonista sarà l'apprezzato Rocket League di Psyonix!A partire dAlle ore 21, potrete seguire la diretta in compagnia dei nostri Gabriele Carollo e Andrea Forlani, inoltre potrete giocare insieme a noi a Rocket League in versione PS4!Read more…

Alle 14 giochiamo in diretta a God of War in una live imperdibile : Per moltissimi giocatori domani arriverà finalmente il momento di provare con mano quella che attualmente è l'esclusiva dell'era PS4 con la media voti più elevata. Domani è il giorno del lancio di God of War.In vista del debutto sul mercato abbiamo deciso di dedicare una live davvero imperdibile Alle nuove avventure di Kratos. Si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire per dare un'occhiata da vicino Alle prime fasi del gioco (e solo a ...

Alle 17 vi attendiamo anche oggi con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : Questa domenica ritorna il consueto appuntamento con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame, dedicata a Dark Souls 3.A partire dAlle 17:00 saremo in diretta per riscoprire in vostra compagnia il terzo capitolo di una saga che ha scosso un'industria intera, rinnovando un genere, quello dei GDR d'azione, con elementi capaci di influenzare un intero settore grazie allo stile e gameplay peculiari.Vale la pena ricordare inoltre che il ...

Inter - SpAlletti : 'Tutto è in mano nostra. Su la faccia e giochiamo' : 'Col Torino avremmo meritato un risultato diverso. Ora siamo tutti consapevoli come le opportunità siano sempre di meno e vadano tutte sfruttate. Domani contro l'Atalanta dobbiamo fare risultato e, ...

Alle 21 giochiamo in diretta a Owlboy : torna la rubrica Nerding After Dinner : Per festeggiare il recentissimo debutto su PS4 e Xbox One abbiamo deciso di dedicare un nuovo appuntamento della rubrica Nerding After Dinner a una delle migliori perle indie degli ultimi anni: Owlboy.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo titolo (leggete la nostra recensione della versione PC) si tratta di un metroidvania in pixel art dallo stile davvero molto ispirato. Un'avventura in un mondo fantastico in compagnia del piccolo ...

Alle 21 : 30 in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Far Cry 5 : Anche per questa sera tornano le imperdibili dirette di Eurogamer.it, in particolare con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il gioco protagonista sarà Far Cry 5 di Ubisoft, il nuovo episodio della famosa serie uscito pochissimi giorni fa su PC e console e del quale già vi abbiamo fornito la nostra puntuale recensione.Questa sera, a partire dAlle ore 21:30, seguite la nostra diretta in compagnia di Andrea Forlani e Gabriele Carollo su ...