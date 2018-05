Alimentari non conformi | irregolarità diminuiscono ma si fanno sempre meno controlli

Il Basilico - proprietà ed usi – non solo Alimentari : “Gli Spaghetti con pomodori freschi Basilico e scaglie di Parmigiano penso che sia tra i miei piatti preferiti. A primavera, cuocere la pasta al-dente e ripassarla in padella con pomodori spezzettati freschi, solamente scottandoli con l’aggiunta di poco olio e acqua di cottura – per non farli attaccare – e a fine cottura aggiungere parmigiano e Basilico spezzettato a mano, riempe palato e narici, inebria e soddisfa, ...