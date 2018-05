Al via la serie ' Le verità nascoste' | la tv del 25 maggio

Playoff Serie B rinviati per il caso Bari/ Come cambia il nuovo calendario : ecco tutte le date : Playoff Serie B rinviati per il caso Bari: il nuovo calendario, tutte le date. La possibile penalizzazione del Bari ha portato la Lega di Serie B a disporre il rinvio(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:02:00 GMT)

Serie B - caso Bari : l'avvio dei playoff rinviato al 3 giugno : Rinvio di una settimana dei playoff di Serie B, con il turno preliminare ch si svolgerà domenica 3 giugno. Lo ha deciso il presidente della Lega B, Mauro Balata, 'preso atto - informa la Lega cadetta -...

Caso Bari - playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno : Ufficializzata la decisione di rinviare i playoff del campionato cadetto, che si disputeranno il 3 giugno nell'attesa che venga presa una decisione sul Caso Bari. L'articolo Caso Bari, playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

68 – Pop revolution - al via la serie che racconta il ’68 italiano attraverso filmati - animazioni - grafica e le testimonianze dei protagonisti : Se c’è stato un anno che più di ogni altro è stato uno spartiacque tra diverse stagioni della storia recente dell’Italia e non solo, questo è sicuramente il 1968. Con 68 – POP revolution, la nuova serie in quattro episodi al via in prima visione tv suSky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) da venerdì 25 maggio alle 21.15, si cerca di spiegare attraverso testimonianze, filmati, animazioni e grafica, come il ’68 in Italia abbia assunto ...

Playoff Serie B rinviati di una settimana : ecco il nuovo calendario : Non è ancora tempo per i Playoff di Serie B , spareggi promozione rinviati di una settimana . Caos dettato dalla situazione del Bari , deferito a causa dei ritardati pagamenti Irpef e contributi Inps ...

I play-off di Serie B al via il 3 giugno : Slitta a domenica 3 giugno l'inizio dei playoff di Serie B. Lo ha confermato la Lega B, all'indomani della decisione del Tribunale federale nazionale di anticipare al 25 maggio l'udienza sul ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

Le verità nascoste - al via la nuova serie tv spagnola : Venerdì 25 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, debutta in prima serata Le verità nascoste, una serie tv spagnola di genere thriller-mystery. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco un nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che si appresta ad affrontare la sfida del pubblico generalista italiano. Le verità nascoste, prima puntata venerdì 25 maggio: anticipazioni trama Paula ...

Diritti tv - quel pasticciaccio brutto di via Rossellini : Malagò perde - Mediapro all’angolo - Sky in agguato - povera Serie A : Fumata nera, come le facce di Giovanni Malagò e Gaetano Miccichè, commissario e presidente della Lega calcio che ancora non riesce a decidere nulla. La Serie A non rompe definitivamente con Mediapro, gli spagnoli che hanno vinto l’asta ma non hanno presentato le garanzie, e neppure torna con la coda fra le gambe da Sky, la pay-tv che sta facendo una guerra spietata a tutti gli altri competitor pur di mantenere l’esclusiva sul calcio italiano: i ...

Serie A - non passa la risoluzione con Mediapro : assemblea rinviata a lunedì prossimo : Come ieri, nell'assemblea della Lega Serie A non è passata la delibera sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 16 club presenti hanno votato sì , ieri 11, e 5 si sono astenuti, ...

Pallapugno - Serie B. Vince la pioggia - rinviato il match tra Taggese e Benese : In casa giallorossa c'è grande preoccupazione per le condizioni che sembrano non andare a migliorare del battitore e capitano Ivan Orizio , campione di questo sport che neanche ieri sera sarebbe ...

Playoff NBA 2018 - Cleveland-Boston 111-102 : James fa 44 e spazza via Boston - è 2-2 nella serie : Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 111-102 Basta il primo quarto ai Cavaliers, proprio come in gara-3, per indirizzare e mettere le cose in chiaro in un match che ha avuto sin dalla palla a due un ...

Serie A - blindare Inzaghi è l'unica via per cancellare la beffa finale : Grazie ai verdetti in sospeso fino all'ultima giornata e agli intensi ed emozionanti novanta minuti di Lazio-Inter, èun peccato che il campionato sia finito. Era stata etichettata comeuna finale e ...

Pallavolo – Serie D - la Flyblue Volley Taviano straccia la Pm Volley Potenza : La PM Volley Potenza esce sconfitta per 3-0 nel secondo confronto con Flyblue Volley Taviano e quindi retrocede in Serie D Una partita giocata alla pari da parte delle ragazze del duo Petrone-Orlando che chiude la gara con i parziali di 25-23, 25-21 e 25-20.Una gara di alto livello per le giovanissime potentine che hanno onorato questo campionato e questi playout, contro una formazione più concreta, così come le alte compagini del girone B. ...