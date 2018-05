Al via campagna social ‘Ridisegniamo l’emofilia’ : Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) – “Ridisegnare” insieme nuove opportunità per una migliore qualità di vita delle persone con emofilia A e di coloro che ogni giorno affrontano la quotidianità al loro fianco. Questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Ridisegniamo l’emofilia’, promossa da Roche con il patrocinio della Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) e della Fondazione Paracelso Onlus. La ...

Al via campagna social ‘Ridisegniamo l’emofilia’ : Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) – “Ridisegnare” insieme nuove opportunità per una migliore qualità di vita delle persone con emofilia A e di coloro che ogni giorno affrontano la quotidianità al loro fianco. Questo l’obiettivo dell’iniziativa ‘Ridisegniamo l’emofilia’, promossa da Roche con il patrocinio della Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) e della Fondazione Paracelso Onlus. La ...

Sindrome del bambino scosso. Al via la campagna ‘Non scuoterlo mai’ [Shaken Baby Syndrome] : C’è chi agita incessantemente i passeggini e chi cerca di addormentare i propri figli scuotendo su e giù il bebè… fino a gesti molto più violenti fatti da parte dei genitori per calmare i pianti inconsolabili. Quello che non si sa è che quest’ultimo atto, ha delle conseguenze sul bambino che non supera i due anni di vita se sottoposto a queste azioni. “Non scuoterlo mai!” è questo il monito della Fondazione Terre des Hommes, ...

Usa - Trump : via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna : Usa, Trump: via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna Usa, Trump: via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna proviene da NewsGo.

Usa - Trump : via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna : Dopo le indagini sul Russiagate, Donald Trump passa alla controffensiva chiedendo un'inchiesta su possibili infiltrazioni Fbi durante la sua campagna elettorale. "Con la presente chiedo che il ...

Cancro seno - al via campagna che dà voce alle donne : Voci di donne con tumore al seno metastatico di nuovo protagoniste nelle piazze italiane . Torna con nuove storie e nuove tappe " Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico ", ...

via alla campagna del Gay Village : si torna a Testaccio - dal 31 maggio 'sentitevi a casa' : Bentornato a casa Gay Village! Bentornato a Testaccio. 'Welcome Home' è lo slogan che campeggia sui manifesti e sui bus che colorano Roma in ocassione dell'apertura del Gay Village, il 31 maggio alla ...

Randagismo a Ragusa - Morando : avviare campagna di adozione : Gli alti e bassi del fenomeno Randagismo a Ragusa. Morando: “diventi una priorita’ futura avviare nella nostra citta’ una buona campagna di adozione

Sesso - 1.7% dei bambini nasce intersex : al via la campagna per i diritti : Non tutti i bambini nascono maschi o femmina: una percentuale compresa tra lo 0,5% e l’1,7% della popolazione, nascono intersex, con caratteristiche sessuali (cromosomi, genitali, struttura ormonale) che non appartengono precisamente a uno dei due generi. Per loro, in alcuni casi, il Sesso lo scelgono i genitori e i medici, sottoponendoli a operazioni chirurgiche da piccolissimi, sotto i due anni di età. L’iniziativa ...

Tra Elisir d´Amore - traviata - aida e tosca la campagna abbonamenti dell´Ente Trapanese : Dal 25 giugno, spazio alla vendita dei biglietti per i singoli spettacoli. Il 2018 sarà un anno importante per l'Ente Luglio Musicale Trapanese: settanta anni di attività e un'importante tournée in ...

Salute e corretta informazione : al via la campagna “L’uso corretto degli integratori” : È stato presentato il progetto “L’uso corretto degli integratori alimentari”, la campagna di comunicazione realizzata dall’Unione Nazionale Consumatori, in collaborazione con Integratori Italia – AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), nata dall’obiettivo di promuovere e sviluppare una corretta informazione nei confronti del consumatore in tema di integratori alimentari, alleati del benessere all’interno di un moderno ed ...

Turismo : al via nuova campagna comunicazione Astoi : Milano, 8 mag. , askanews, 'La forza di questa campagna è quella di riuscire a comunicare, dopo tanti anni, quello che è il lavoro che abbiamo fatto quotidianamente e che ci contraddistingue da quando ...

"Traditori della patria" : il nuovo mantra dei 5 Stelle dà il via alla campagna elettorale : Dopo la breve parentesi "governativa" il M5s rispolvera il lessico barricadero delle origini. "Traditori" (del Popolo o della Patria, fate voi) è la parola d’ordine con cui i 5 Stelle...

Il Piatto Forte 4Sicily : al via la Campagna di Prevenzione della Fragilità Ossea e dell’Osteoporosi : Da più di un decennio la Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso FIRMO Onlus, opera nel campo della Prevenzione dell’Osteoporosi e della Fragilità Ossea. L’azione svolta verta principalmente sulla sollecitazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti di una condizione troppo spesso sottovalutata, ma che impone costi sociali ed economici altissimi, e che con l’aumento delle aspettative di vita della popolazione, ...