Al lavoro sulla squadra

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Camion per il trasporto ossigeno si ribalta sulla Saluzzo-Savigliano : ore di lavoro per i vigili : Intervento dei vigili del fuoco sulla provinciale che collega Saluzzo a Savigliano nel primo pomeriggio di lunedì 14 maggio. Un mezzo pesante adibito al trasporto di ossigeno si è ribaltato ed è stato ...

Nintendo al lavoro sulla saga di Zelda : si ricerca un level designer : Già sappiamo come Nintendo stia già guardando al futuro, il recente cambio al vertice che vedrà come nuovo presidente Shuntaro Furokawa è una indicazione abbastanza forte. A quanto pare, però, l'azienda non sta solamente riorganizzando i ruoli interni ma sta anche pensando al futuro dei suoi titoli di punta e, tra questi, rientra la serie di Zelda.La grande N ha in serbo dei piani per la famosa saga, arrivata all'apprezzatissimo Breath of the ...

GIOVANI E lavoro/ I dubbi sulla Garanzia 2.0 : Garanzia GIOVANI in Italia ha compiuto 4 anni e i dati sul suo utilizzo non riportano risultati che si possono definire soddisfacenti. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ 280.000 posti di LAVORO (ai GIOVANI) per portare la disoccupazione sotto il 10%, di G. SabellaLAVORO E POLITICA/ Gli strumenti per aumentare l'occupazione in Italia, di M. Ferlini

FESTA DEL lavoro - SINDACATI A PRATO PER IL PRIMO MAGGIO/ Mattarella - “servono politiche sulla precarietà” : FESTA del LAVORO, 1 MAGGIO tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei SINDACATI fino all'allarme traffico(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:55:00 GMT)

Bambina scrive poesia in dialetto romanesco sulla sua dislessia : “Capolavoro”. A soli 10 anni commuove tutti. La mamma ha deciso di condividere il componimento sui social e in pochi minuti è diventata virale : Una poesia semplice, intensa, diventata virale in pochi giorni grazie all’orgoglio di mamma Giorgia, socia della sezione romana dell’Associazione Italiana dislessia. “Aurora – spiega Giorgia – voleva condividere questo successo con chi combatte tutti i giorni per i nostri diritti. Spera che la leggano soprattutto i bambini che prendono i giro i compagni dislessici”. La notizia è stata ripresa da tutti i ...

Barbara D’Urso contro l’Isola : «Hanno negato cose vere - Striscia ha dimostrato che Eva Henger aveva ragione». E sulla Marcuzzi : «Ognuno fa il proprio lavoro come vuole» : Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque Finora si era trattenuta, evitando di prendere una posizione palese. Ora che l’Isola dei Famosi 13 è finita, però, Barbara D’Urso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di esprimersi in tono critico sulla gestione del canna-gate da parte del reality di Canale5. Ieri, a poche ore dal suo debutto alla conduzione del Grande Fratello, la popolare conduttrice ha detto la sua, schierandosi ...

Salvini sul dialogo Pd-M5s 'Di Maio torni sulla terra - e si parte. Casellati Può fare un buon lavoro' : 'Se Berlusconi e Di Maio continuano a litigare è un problema loro, ma così facendo si ritorna al voto'. Il leader leghista Matteo Salvini prende atto che lo stallo, nelle trattative tra centrodestra e ...

Salvini sul dialogo Pd-M5s 'Di Maio torni sulla terra - e si parte. Casellati Può fare un buon lavoro' : 'Se Berlusconi e Di Maio continuano a litigare è un problema loro, ma così facendo si ritorna al voto'. Il leader leghista Matteo Salvini prende atto che lo stallo, nelle trattative tra centrodestra e ...

[L'inchiesta] Stesso lavoro - stessa paga. La svolta della Germania sulla parità salariale tra uomini e donne : Alma laurea ha pubblicato un'indagine sulla situazione delle donne in Italia ed emerge quanto siano più brave degli uomini a scuola e all'università, ma quanto a livello di stipendi e carriera non ...

Bologna - operaio muore folgorato sulla linea elettrica ferroviaria/ Terza morte sul lavoro in due giorni : Un operaio di 56 anni di origine napoletana è morto folgorato stanotte da una scarica elettrica mentre faceva manutenzione alla linea ferroviaria alla periferia di Bologna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:38:00 GMT)

Regione - i cambi in corsa di Fontana : Trasporti alla Lega - lavoro a Sardone. Giallo sulla scelta di Lara Magoni : Manca qualcosa più delle ultime limature. Per chiudere la nuova giunta regionale s'attende che Forza Italia definisca la composizione della sua parte di squadra. Il presidente Attilio Fontana conta di ...