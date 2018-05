Al Cnr riunione insediamento Comitato scientifico per l' Artico

Al Cnr la riunione di insediamento del Comitato scientifico per l’Artico : Si è tenuta oggi, venerdì 25 maggio, a Roma, presso la sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), la riunione di insediamento del Comitato scientifico per l’Artico (Csa), organo che ha l’obiettivo di elaborare, proporre e gestire il Programma di ricerche in Artico (Pra) per il triennio 2018-2020, al fine di implementare la strategia italiana in quest’area. “Il Comitato scientifico ha una grande importanza per le attività italiane di ...