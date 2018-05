Al Cnr la riunione di insediamento del Comitato scientifico per l’Artico

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Si è tenuta oggi, venerdì 25 maggio, a Roma, presso la sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ladidelper(Csa), organo che ha l’obiettivo di elaborare, proporre e gestire il Programma di ricerche in Artico (Pra) per il triennio 2018-2020, al fine di implementare la strategia italiana in quest’area. “Ilha una grande importanza per le attività italiane di ricerca nel, che è un’area strategica per valutare lo stato di salute della Terra, in primo luogo attraverso lo studio dei cambiamenti climatici e del ruolo dell’impatto antropico sui processi globali”, spiega il presidente del Cnr, Massimo Inguscio. “Durante l’incontro, insieme ai rappresentati di Enea, Ingv e Ogs, enti fortemente coinvolti nella ricerca in Artico, e agli esperti internazionali, sono stati discussi i principali ambiti ...