Al Bano Carrisi | ' Questa è una grande menzogna' | ecco con chi è infuriato

AlBano Carrisi : età - altezza - peso e figli. I ‘segreti’ dell’ex di Romina Power e Loredana Lecciso : Albano Carrisi è nato il 20 maggio 1943 nella città di Cellino San Marco, provincia di Brindisi, in Puglia, dove vive tuttora. Il suo nome è stato scelto dalla mamma, l’amatissima Iolanda, perché in quel periodo il padre, Carmelo Carrisi, si trovava in Albania con il Royal Italian Army durante la seconda guerra mondiale. Scopre la grande vocazione per la musica fin da bambino, dalla madre eredita una voce straordinaria, sia in ...

Romina Power : età - altezza - peso e figli. “L’eterna moglie” di AlBano Carrisi : Attrice, cantante e donna di spettacolo, Romina Power è senza dubbio uno dei personaggi della tv italiana più amati, apprezzati e famosi degli ultimi 30 anni. Nata negli Stati Uniti d’America, a Los Angeles, il 2 ottobre 1951, del segno della bilancia, ha 66 anni ed è ancora una bellissima donna. Romina è figlia d’arte, i suoi genitori sono l’attore hollywoodiano Tyrone Power e la sua seconda moglie, l’attrice messicana Linda Christian. ...

L’astio di Al Bano Carrisi : il cantante - ormai impantanato nel gossip - sbotta : In questi ultimi tempi Al Bano è salito agli onori delle cronache a causa della sua vita privata. Pur vantando una carriera di tutto rispetto, le qualità artistiche del cantante sono finite in secondo piano. In queste ore un nuovo capitolo si è aperto, ma non riguarda l’ormai pesantissimo triangolo con le due ex, ora Romina e Loredana c’entrano solo in misura ridotta. Infatti, il leone di Cellino San Marco ha espresso tutto il ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : stoccata a Romina e AlBano Carrisi Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip [Video], che oggi si interesseranno al triangolo amoroso che sta infiammando l'Italia. Di chi stiamo parlando se non di Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. Proprio quest'ultima è stata ospite oggi del contenitore Domenicale di Barbara D'Urso dove è tornata a parlare della fine della sua relazione con il tenore pugliese. Loredana Lecciso ospite a 'Domenica Live' Loredana ...

Loredana Lecciso - meglio con o senza extension? Il nuovo look dell'ex compagna di Al Bano Carrisi : Loredana Lecciso, meglio con o senza extension? Il nuovo look dell'ex compagna di Al Bano Carrisi Quello di Loredana Lecciso può considerarsi un 'ritorno alle origini': mentre...

Romina Power rivela i suoi sentimenti per AlBano Carrisi a L'Intervista Video : Negli ultimi mesi Romina Power è tornata prepotentemente al centro del Gossip. Dal botta e risposta a distanza con Loredana Lecciso al ritorno di fiamma con Albano Carrisi [Video]. L’artista americana è stata protagonista della puntata de L’Intervista del 15 maggio. Maurizio Costanzo ha aperto l’album dei ricordi ed è ripartita dal rapporto tra Romina e la madre, l’attrice Linda Christian. “E’ leggero il ricordo di mia madre. Ho vissuto molto ...

AlBano è nonno : è nato il figlio di Cristel Carrisi : Al Bano è diventato nonno: è nato il primogenito di Cristel Carrisi e Davor Luksic. Ad annunciarlo è Costantino della Gherardesca durante la finale di The Voice of Italy 2018 Una bella notizia per Albano. Anzi due. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ieri sera ha letteralmente gioito durante la finale di The Voice of Italy 2018 quando ha condiviso con il pubblico la felicità di essere diventato nonno per la prima volta. Albano nonno per ...

