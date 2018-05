Agguato in Costa Rica | muore un genovese Indaga la Procura di Roma

Costa Rica - italiano freddato in un Agguato : Genova, 25 mag. (AdnKronos) – Un imprenditore genovese, Salvatore Ponzo, 36 anni, è stato ucciso in Costa Rica, in un agguato scattato davanti all’ambasciata italiana. A quanto riporta ‘Il Secolo XIX’, l’uomo – che con la sua azienda ‘Tierra Nuestra Latina” esportava ananas e altri prodotti ortofrutticoli verso l’Europa – era insieme alla fidanzata ecuadoriana, Toaquiza Lopez, 26 anni, ...

