Aeroporti : Save - al Marco Polo al via lavori per nuovo terminal area extra Schengen : Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – Prendono ufficialmente avvio oggi i lavori del nuovo ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto di Venezia, il cui progetto è stato illustrato nel corso della cerimonia di posa della prima pietra avvenuta alla presenza del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dell’Assessore ai lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti della ...

Aeroporti : Save - al Marco Polo al via lavori per nuovo terminal area extra Schengen (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I principali elementi costitutivi del progetto di ampliamento sono: l’estensione della sala arrivi extra Schengen (piano terra); l’ampliamento della sala partenze extra Schengen (primo piano), il cui controsoffitto ‘a vele” rappresenta una cifra stilistica caratterizzante l’intera opera; la realizzazione di un nuovo torrino che si aggiungerà ai 7 esistenti servito da due ...

Aeroporti : Save - al Marco Polo al via lavori per nuovo terminal area extra Schengen (3) : (AdnKronos) – ‘La cerimonia odierna di posa della prima pietra del nuovo ampliamento del terminal passeggeri avviene in assoluta continuità con la fase conclusasi lo scorso giugno con l’inaugurazione della nuova infrastruttura landside” – dichiara Enrico Marchi, Presidente del Gruppo Save ”I prossimi anni ci vedranno impegnati in importanti interventi che interesseranno le aree sia Schengen che extra Schengen ...

