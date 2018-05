“Addio Amici | addio Italia” L’annuncio di Garrison che ha commosso i fan

caffeinamagazine

(Di venerdì 25 maggio 2018) Le conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ma la voce sta già rimbalzando di testata in testata tra lo stupore degli affezionati spettatori.si prepara infatti a vivere una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima stagione, con una serie di novità che andranno a toccare alcune componenti storiche del suo cast. Quasi fatta, salvo imprevisti dell’ultimo momento, per il ritorno di Stefano De Martino che andrebbe incontro a un’inattesa promozione, passando dal ruolo di allievo a quello di professionista. Nello specifico l’ex marito di Belen, già in passato alla conduzione del daytime, dovrebbe essere uno dei nuovi professori del talent show. Dopo le indiscrezioni di Nuovo Tv, è ora il settimanale Spy a parlare di un nuovo ruolo per il ballerino nella Scuola di Maria De Filippi. De Martino dovrebbe prendere il ruolo diRochelle che, dopo tanti ...