A Villa d’Este un red carpet a quattro e due ruote

Ferrari SP38 - un esemplare unico per il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este – FOTO : E se le Ferrari “di serie” non bastassero per colmare il bisogno di esclusività di un cliente? Se non fossero abbastanza speciali per accontentarlo? A Maranello hanno la soluzione al problema: si chiama “One-Off” ed è il programma che consente ai Ferrari sti di partecipare alla realizzazione di una carrozzeria unica, fianco a fianco con gli uomini del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Unica condizione? L’ esemplare deve ...

GFG Sibylla - anteprima italiana a Villa d’Este per il lusso a emissioni zero – FOTO : L’avevamo ammirata in marzo al salone dell’auto di Ginevra, l’ultima creatura firmata da GFG Style. Ovvero il centro stile torinese fondato due anni fa da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Ora però la Sibylla, berlina di lusso con propulsione elettrica, torna in madrepatria per essere presentata in anteprima nazionale al Concorso d’Eleganza di Villa D’Este, in programma il prossimo week end sul lago di Como, e partecipare ...