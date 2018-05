A Torino il progetto abbracciamo la scuola

Roma - il progetto delle pecore-tosaerba va avanti. I precedenti - da Torino a Parigi : “Pratica utile - ma non risolutiva” : Altro che Heidi e Clara. Sulle pecore nei parchi il Campidoglio fa sul serio, e – bisogna dire – i riscontri esterni (ed esteri) ci sono tutti. Il giorno dopo l’uscita in diretta Facebook dell’assessora capitolina Pinuccia Montanari rispetto alla possibilità di usare animali tosaerba per contribuire alla cura del verde a Roma, la responsabile all’Ambiente della Giunta guidata da Virginia Raggi ha incontrato il presidente di ...