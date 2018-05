A Roma 2 giorni di sostenibilità integrata

Trovato morto a Roma il 69enne di Morano scomparso quattro giorni fa : CATANZARO - E' stato Trovato morto a Roma Pietro Aloise, il sessantanovenne di Morano Calabro di cui non si avevano più notizie da quattro giorni. L'uomo, che probabilmente è stato investito da un'...

Roma - ancora incidenti stradali : due feriti gravi in due giorni : ancora incidenti stradali nella Capitale. Venerdì mattina un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in una collisione avvenuta sul Raccordo anulare tra gli svincoli di Casal del Marmo e di via ...

Il capitano Maria - Andrea Bosca è il tenente Labriola : ‘Un eroe Romantico dei nostri giorni’ : Quando si dice non prenderla sotto gamba: Andrea Bosca, interprete del tenente Enrico Labriola, s’è preparato al meglio per il suo ruolo all’interno de Il capitano Maria, la nuova fiction di Rai1 (la seconda puntata è andata in onda il 14 maggio) che sta macinando ascolti: “Ho affiancato dei veri carabinieri per capire i metodi di indagine e le dinamiche”, ha raccontato nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e ...

EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : Tanti i temi trattati dalle vari e tavole rotonde e workshop che si susseguiranno nei tre giorni che contano 13 dibattiti e tavole rotonde, oltre 80 protagonisti, 2 spettacoli e una mattinata, quella ...

EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : ... si parlerà di educazione finanziaria, rivoluzione digitale, contraffazione, economia circolare . Alle discussioni plenarie, nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12, si succederanno una decina di ...

La guida di Romario per Gabriel Jesus : 'Un consiglio? Fare sesso anche nei giorni delle partite'. : Video - Mondiali 2018, le date da non perdere della fase a gironi 01:12 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo Risultati Neymar: "Fiducioso, recupererò in tempo per il Mondiale" Neymar infortunato e ...

Toma - primi giorni da presidente : Toma - primi giorni da presidente : ipotesi di Giunta - Roma e gli auguri di Frattura : Si potrebbe parlare di un accordo tra i volponi della politica che porterebbe a lavorare insieme la coalizione di centrodestra con l'opposizione del Pd. Se è tutto vero ce lo diranno solo le nomine ...

Roma per tre giorni diventa capitale dei videogiochi : Roma, , askanews, - Per tre giorni Roma diventa la capitale dei videogiochi. Il mondo dell'industria del videogame si ritrova alla Level Up, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei ...

Di Biase : Roma da giorni assediata da rifiuti. Da Raggi zero parole : Roma – Di seguito il comunicato di Michela Di Biase, consigliera del Pd capitolino. “Roma da giorni è assediata dai rifiuti, ma dalla giunta e dalla sindaca non una parola. E’ stato sufficiente il ponte dell’1 maggio per far saltare il sistema di raccolta. Gli impianti di Rocca Cencia e di via Salaria sono intasati e non riescono a smaltire i quantitativi sempre maggiori di indifferenziata”. “I quartieri ...

A Eataly Roma il 4 e 5 maggio la due giorni dedicata al vino : Roma, 3 mag. , askanews, Il 4 e il 5 maggio 2018 ritorna il Festival di Eataly Roma dedicato ad alcune tra le più rinomate e importanti denominazioni vitivinicole italiane. Il terzo piano, dalle 18 ...

Figliomeni-Santori : strade di Roma da giorni discariche a cielo aperto : Figliomeni-Santori: cittadini Romani non meritano tutto questo Roma – Di seguito le parole del consigliere capitolino di FdI, Francesco Figliomeni e del consigliere regionale del lazio, Fabrizio Santori. “Da giorni le strade di Roma sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e molti cittadini tornano a segnalarci odori nauseabondi, fuoruscite di percolato e topi ovunque. Una situazione di degrado inaccettabile che mette ...

Roma - il Maxxi ricorda Aldo Moro e i 55 giorni di prigionia

CCLXX - 270 giorni - Palomar e Mediapro insieme per una serie tv ambientata a Roma nel 1943 : La casa di produzione Palomar è sempre più orientata verso il mercato internazionale. Un percorso intrapreso anche grazie al successo de Il Commissario Montalbano, diventato un successo italiano d'esportazione, e che ora inizia a concretizzarsi anche con nuove produzioni. Come CCLXX-270 giorni, appena annunciato a series Mania, il Festival dedicato alla serie tv che si sta tenendo in questi giorni a Lilla.Cos'è CCLXX? CCLXX è per il ...