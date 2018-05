6 consigli utili per trovare e contattare i giusti Influencer su Twitter

Portale per adolescenti di Facebook : 10 consigli per utilizzare i social (responsabilmente) : Liz Perle, una consulente americana che si occupa di giovani e tendenze emergenti e promuove le attività di giovani creator, attivisti e artisti, ha stilato una serie di consigli per l'utilizzo del...

Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i consigli per l’utilizzo del social : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T13:24:12+00:00 ROMA – Un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Facebook.E’ il Portale per gli adolescenti, la nuova piattaforma lanciata da Mark Zuckerberg per guidare i giovani tra i pericoli del social. Suggerimenti generali, consigli di esperti, informazioni su privacy e sicurezza e quant’altro possa aiutare l’utente. È anche […] L'articolo Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i ...

World Password Day/ Ecco 10 consigli utili per proteggere i tuoi account : diciamo basta a 123456 : World Password Day, Ecco 10 consigli utili per proteggere i tuoi account: diciamo basta a 123456. Avast ha diffuso un decalogo per gestire nel migliore dei modi le nostre psw(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:40:00 GMT)

consigli utili per averne un’abbronzatura perfetta e duratura : L’estate è alle porte e sono in tanti, già, ad esser corsi in spiaggia a prendere il sole, complice il caldo di questi ultimi giorni. Ma quali sono i Consigli per un’abbronzatura perfetta e duratura? In primis, è dove roso curare l’alimentazione, prediligendo frutta e verdura di colore giallo o rosso/arancione, quindi carote, pesche, albicocche, fragole, ricche di betacarotene, ma anche pomodori, grazie al loro licopene, anguria, zucca ...

Il comitato di quartiere 'Centro Storico' attacca il consiglio comunale : 'Convocano sedute inutili e pretestuose' : Ascoltando in diretta streaming la seduta del consiglio comunale del 23/04/2018 avente all'ordine del giorno ' M ozioni a favore degli insegnanti siciliani delocalizzati legge 107/2015 ' r iteniamo ...

consigli utili e cibi da evitare per vivere più a lungo : Ogni fase della nostra vita necessita di esigenze nutrizionali specifiche. Se nell’adulto e nell’anziano la dieta deve fornire tutti i nutrienti necessari nelle giuste quantità giornaliere, per quanto riguarda il bambino e l’adolescente un’alimentazione sana ed equilibrata è ancora più importante. L’alimentazione svolge un ruolo fondamentale nella nostra vita, è dunque importante conoscere e avere consapevolezza di ...

Pronto al via Napoli Comicon 2018 : orari - come arrivare in fiera e consigli utili : Mancano ormai solo poche ore all'apertura ufficiale dei cancelli del Napoli Comicon 2018, la fiera partenopea dedicata all'industria fumettistica e videoludica, e tanti sono gli appassionati che, fin dalle prime ore della mattina del 28 aprile si accalcheranno dinanzi agli ingressi della Mostra D'Oltremare di Napoli, pronti a invadere copiosamente i padiglioni allestiti di tutto punto e a colorare il lungo weekend della kermesse. L'orario della ...

Pulizie di primavera anche sullo smartphone : 5 consigli utili per riorganizzarlo al meglio : Infine gli amanti della musica concorderanno che una delle app essenziali per la vita di tutti giorni è Spotify , servizio di streaming musicale che consente di accedere a milioni di brani e ...

Pulizie di primavera anche sul proprio smartphone : 5 consigli utili per riorganizzarlo al meglio (a partire dalle app) : Trainline, piattaforma leader indipendente in Europa per l’acquisto di biglietti del treno e di pullman, ha stilato cinque semplici regole per vivere al meglio la relazione con il proprio smartphone approfittando della nuova stagione. È infatti ormai risaputo che la primavera sia il momento perfetto per dedicarsi alle grandi Pulizie. Finestre spalancate, aspirapolvere in azione e cambio degli armadi sono le mosse fondamentali per svegliare la ...

Ecco utili consigli per chi soffre di cattiva digestione - pancia gonfia e meteorismo : Un disturbo molto sentito e diffuso è rappresentato dalla cattiva digestione chiamata tecnicamente dispepsia, molte volte accompagnata da bruciore di stomaco, eruttazioni, rigurgito acido, stipsi, sonnolenza, nausea e rallentamento delle funzionalità gastriche e pancreatiche. Le cause di tali disturbi possono essere di varia natura: infatti, un’alimentazione scorretta, eccessiva e non equilibrata, infezioni causate da Helicobacter pilory, ...

Economia - cosa regalare per la laurea? I dieci consigli utili : Economia, cosa regalare per la laurea? I dieci consigli utili Il regalo perfetto per uno studente universitario che si laurea in una materia ‘economica’? I consigli utili per non sbagliare. Continua a leggere

Quanto conviene una casa a basso impatto ambientale? Ecco i consigli utili : La casa perfetta? Senza dubbio è quella ecologica ed energeticamente efficiente. Ma da dove si comincia, per rendere la propria abitazione intelligente? Quali sono le reali potenzialità della riqualificazione energetica di un edificio? E su quali interventi vale la pena investire, per il bene non solo dell’ambiente ma anche del portafogli? Il Bonus casa 2018: conosciamo tutti i vantaggi? Per tutti coloro che progettano di ristrutturare casa, le ...

Macchie sul viso : come eliminarle? Ecco 5 consigli utili in vista dell’estate : L’estate è una delle stagioni più belle, rilassante e rigenerante anche per l’esposizione al sole che rende la nostra pelle apparentemente più bella, donandoci quel magnifico velo uniformante che è l’abbronzatura. Tante volte però commettiamo lo sbaglio più grande che è quello di non proteggere la nostra pelle, soprattutto il nostro viso, con comparse di Macchie scure in determinate zone sulla fronte, sulla parte superiore delle ...

Ambiente - Fare Verde : ecco i consigli utili per una pasquetta ecologica : L’associazione ambientalista Fare Verde propone alcuni consigli per trascorrere la giornata di “pasquetta” in modo ecologico e nel pieno rispetto dell’Ambiente. Il sodalizio ecologista invita chi effettuerà lunedì la tradizionale “gita fuori porta” a non accendere fuochi soprattutto in prossimità di aree boscose; non parcheggiare autovetture e motocicli nei boschi o sulle spiagge; non utilizzare piatti, bicchieri e posate monouso e come ...