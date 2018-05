38 domande interessanti da porre a tua madre

huffingtonpost

(Di venerdì 25 maggio 2018) Questo blog è apparso per la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Stefano Pitrelli Un anno e mezzo fa mamma, mia sorella ed io ci siam viste per cena in questo delizioso ristorante italiano a New York — c'erano anche due zie e la storica migliore amica di una di loro.Dopo un paio di calici mamma, le sorelle più grandi e la nostra amica di famiglia — che avevano tutte vissuto, lavorato e fatto baldoria nella Manhattan degli anni '80 — cominciarono a rievocare gli appartamenti, i posti di lavoro, i rapporti sentimentali e le bravate dell'epoca.Quella sera ho scoperto un paio di cose sul conto di mamma — per esempio, a poco più di vent'anni usciva con un uomo molto ricco che proveniva da un altro stato, e la scarrozzava avanti e indietro a bordo del proprio aereo privato — cose che per qualche ragione non avevo mai ...