23enne di Milano tenta il suicidio perché la madre non accetta la sua omosessualità

(Di venerdì 25 maggio 2018) Una ragazza colombiana di 23 anni hato di suicidarsi lanciandosi sui binari della metro diperché lanonla sua omosessualità. L'intervento di due persone l'ha convinta a rinunciare. E' accaduto alle 8.25 di ieri nella stazione della Linea 1 di San Babila. La giovane è stata notata mentre si sporgeva con insistenza oltre la linea gialla di sicurezza, mostrando un'agitazione che ha preoccupato due viaggiatori in attesa come lei.Un uomo di 48 anni e una donna di 45 si sono avvicinati per chiederle se stesse bene e l'hanno convinta ad allontanarsi dal margine della banchina. Dopo una breve resistenza, la ragazza è scoppiata in lacrime e si è lasciata andare ai due sconosciuti, raccontando di aver pensato alpoiché in continuo conflitto con laper il suo orientamento sessuale. Intanto un'altra donna di 45 ...