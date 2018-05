151 Miglia- Trofeo Cetilar 2018 | Acqua dell’Elba partner

Vela : al via gli eventi della 151 miglia-Trofeo Cetilar : Dal 31 maggio al via la nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar La nona edizione della 151 miglia-Trofeo Cetilar inizia ad entrare nel vivo con la prima serie di appuntamenti in programma nel week end al Porto di Pisa, preambolo della regata vera e propria che partirà nel pomeriggio di giovedì 31 maggio. Tre gli eventi in programma tra venerdì e domenica: il 151 Cetilar Trophy M32, secondo atto delle Cetilar Sailing Series dei catamarani ...