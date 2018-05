Xiaomi minaccia l' egemonia di Apple e Samsung?

Blastingnews

(Di giovedì 24 maggio 2018)Inc. è il nome della compagnia cinese fondata a Beimao (Pechino) nel 2010 dall' imprenditore Lei Jun, considerato uno dei più grandi uomini d' affari degli ultimi tempi. In soli 8 anni ha fatto decollare il valore della sua azienda raggiungendo i 45 miliardi di dollari, accrescendo il suo patrimonio personale fino a toccare i 13 miliardi di dollari, tanto da essere inserito nel Giugno del 2015 all' 87° posto tra i miliardari mondiali. Quello che ora è definito un colosso, ha fatto la sua prima apparizione nel settembre del 2011, con l' uscita del primo smartphone targato "Mi", ovvero lo "Phone" o "M1", dal look accattivante e dalle forme che sembrano tanto ispirate ai dispositivi di casa mela di quel periodo e non solo; anche la scelta dei materiali sembra oculata e volta ad un nuovo tipo di dispositivo: più leggero e molto performante. Ulteriore punto di forza: il ...