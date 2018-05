X-Men 2 | cast | trama e curiosità del secondo film sui mutanti Marvel

Governo - Renzi : Lega-M5S ora establishMent e casta - basta scuse : Roma, 24 mag. , askanews, - "E alla fine, dopo 80 giorni, ci siamo. Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste". Lo ha scritto Matteo Renzi sulla enews aggiungendo ...

Castellana - rubava dalla cassaforte della sala riceviMenti : arrestato ragioniere 45enne : Ieri mattina, al termine di una prolungata attività d'indagine, i Carabinieri della Stazione di Castellana Grotte hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne del luogo per furto di denaro contante.

Sarah Scazzi - Ivano Russo incastrato dall'ex compagna : «Ha Mentito - quel giorno uscì» : Ivano Russo ha mentito per depistare le indagini sull'omicidio di Sarah Scazzi? Stando alla deposizione di ieri dell?ex compagna Virginia Coppola, nel processo nato dalla costola del...

Sarah Scazzi - Ivano RUsso incastrato dall'ex compagna : «Ha Mentito - quel giorno uscì» : Per la cronaca, Ivano RUsso ha sempre sostenuto di non essere uscito di casa in quel pomeriggio: e la circostanza era stata confermata da alcuni familiari, pure loro finiti sotto processo. Ieri, su ...

Amazon : accordo con i sindacati per i lavoratori dello stabiliMento di Castel San Giovanni : Abbiamo parlato spesso, negli ultimi mesi, di novità che hanno riguardato Amazon, in particolare riguardo all’importante espansione del colosso dell’e-commerce nel nostro paese che continua a tradursi in nuovi centri per la logistica che oltre a migliorare i servizi offerti dalla multinazionale statunitense nel nostro paese, contribuiscono anche a creare nuovi posti di lavoro. Nonostante tutto, non mancano di certo le voci critiche ...

Come partecipare ai casting di Tu si que Vales : sMentita la presenza di Antonino Cannavacciuolo tra i giudici : La stagione televisiva sta per volgere al termine ma già si lavora sodo per mettere insieme la prossima a cominciare da uno dei programmi più amati: Come partecipare ai casting di Tu si Que Vales? Sono sempre migliaia i personaggi interessati al programma che ha preso il posto di Italia's Got Talent su Canale 5 e che apre, ogni anno, la nuova stagione televisiva della rete ammiraglia. La nuova edizione è già stata confermata qualche mese fa ...

Millie Bobby Brown vorrebbe Leonardo DiCaprio nel cast di Stranger Things : ‘Ho già in Mente un ruolo!’ : Il fatto che faccia ormai parte di diritto del mondo dello spettacolo non le impedisce di sognare proprio come noi: Millie Bobby Brown ha svelato di essere una grande fan di Leonardo DiCaprio, al punto da avere addirittura pensato a un possibile ruolo per il suo ingresso nel cast di Stranger Things. Durante un'intervista con la Press Association la giovane interprete di Eleven/Undici ha parlato di come sarebbe davvero entusiasta se l'attore ...

Di Maio vuole tutto : “al MoviMento andranno tanti dicasteri” : Luigi Di Maio parla come se fosse alla guida di un Governo monocolore grillino. Al M5S andrà “un super ministero che

Cannes 2018 - l’Italia porta a casa un premio : miglior docuMentario. Cast di Dogman e Lazzaro felice richiamati sulla Croisette? : Al Festival di Cannes 2018 l’Italia ha già vinto un premio. La strada dei Samouni di Stefano Savona (qui la recensione) ha vinto l’Oeil d’or come miglior documentario. In sala in autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna, il documentario – presentato alla Quinzaine des Réalisateurs – è stato premiato “per l’intelligenza e la giusta distanza del punto di vista, per la delicatezza del suo sguardo, il brillante e sottile ...

Royal Wedding - Harry e Meghan sono ufficialMente marito e moglie : ecco le immagini della cerimonia al Castello di Windsor [GALLERY] : 1/14 ...

DoMenica visite guidate al castello e al parco del Roccolo di Busca : Domenica 20 maggio, dalle 14,30 alle 19, seconda apertura stagionale per il castello e il parco del Roccolo di Busca , Strada Romantica 17, . Il biglietto d'ingresso, comprensivo della visita guidata, ...

Sondrio e Valmalenco - gli appuntaMenti di domani : “Paese delle storie” - “Legno da vivere” e “Camminata del Castel Grumello” : Sarà una domenica all’aria aperta a stretto contatto con la natura, ma con la cultura e la conoscenza in primo piano, quella che aspetta i turisti tra Sondrio e Valmalenco. Il 20 maggio ad Albosaggia torna il “Paese delle Storie”. A partire dalle ore 14:30 nel paese orobico andrà in scena il festival della letteratura, giunto alla sua VIII edizione, nato con l’intento di proporre un evento di riflessione e confronto e che nel corso ...

