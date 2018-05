Wim Wenders L' incontro con il Papa ha dato una nuova rotta alla mia vita

#Cannes2018 Pope Francis A man of his Word - di Wim Wenders : Anche se è il film stesso a chiedersi a un certo punto, davanti ai comizi di papa Francesco, se le parole possono ancora avere un peso nel mondo di oggi. Un dubbio che a ben vedere problematizza non ...

Papa Francesco – Un uomo di parola - a Cannes il documentario di Wim Wenders. Il regista : “Capace di conquistare persone in tutto il mondo” : C’è un dittico francescano alla 71ma edizione di Cannes : la fiaba immaginifica e folle Lazzaro felice di Alice Rohrwacher e il ben più “istituzionale” documentario di Wim Wenders dedicato all’attuale pontefice. E va subito chiarito che Papa Francesco – Un uomo di parola passato fra ieri sera e oggi sulla Croisette fuori concorso non è un biopic, bensì un’occasione per il cineasta tedesco di “viaggiare” con l’anima, l’intelligenza e ...

Wim Wenders : "Ogni volta che Papa Francesco lasciava il set mi diceva "Pregate per me". E lo pensava davvero" : Ogni volta che lasciava il set, "l'ultima cosa che diceva era: 'Pregate per me'. E questo non era soltanto un modo per salutare: lo pensava veramente". A parlare così è Wim Wenders e l'attore di cui parla non è una star qualsiasi, ma Papa Bergoglio in persona. Papa Francesco è infatti il protagonista di Le Pape François - Un homme de parole, documentario di Wenders che passerà il 13 maggio nella sezione ...