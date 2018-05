Weinstein pronto a consegnarsi alla polizia

ilgiornale

: Caso Weinstein, il New York Times: “È pronto a consegnarsi alla polizia” - fattoquotidiano : Caso Weinstein, il New York Times: “È pronto a consegnarsi alla polizia” - TutteLeNotizie : Caso Weinstein, il New York Times: “È pronto a consegnarsi alla polizia” - globne : Caso Weinstein, il #New_York_Times: “È pronto a consegnarsi alla polizia”: Il magnate di #Hollywood era caduto in d… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Harveypotrebbe finire in carcere. Secondo quanto riportato dai media americani, il produttore cinematografico, coinvolto nello scandalo sulle molestie sessuali a Hollywood, potrebbedi New York. Almeno ottanta donna hanno puntato il dito contro il produttore accusandolo di molestie sessuali. I capi di imputazione e l'arresto arrivano dopo mesi di indagini. E riguarderanno prima di tutto i crimini commessi contro una delle accusatrici, Lucia Evans, la quale ha accusatodi averla costretta a fare del sesso orale durante una riunione di lavoro nel 2004. Inoltre il procuratore di Manhattan sta indagando su un altro caso specifico di violenza sessuale, avvenuto nel 2010; secondo cui il mogul di Hollywood avrebbe abusato dell'attrice Paz de la Huerta, nella sua casa di New York.