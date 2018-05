Week end con l' Anticiclone sull' Italia | arrivano i primi CALDI di stagione

Weekend a Chieti : eventi del 25 - 26 e 27 maggio 2018 : Poi ancora escursioni mostre, spettacoli e serate. Sono questi gli appuntamenti principali dell'ultimo Weekend del maggio teatino. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su ...

Weekend a 30° gradi : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Dopo le ultime avvisaglie di una pazza primavera, tra freddo e pioggia, ci pensa Scipione a portare il caldo sull’Italia. A partire da queste ore, infatti, cambia tutto: l’aumento della pressione e l’arrivo dell’anticiclone africano faranno schizzare le temperature oltre i 26-27°C su molte Regioni e il sole sarà più prevalente su tutta la Penisola.FINE SETTIMANA – Il caldo aumenterà ...

Ippodromo di Agnano in difficoltà : corse di trotto a rischio nel Weekend : Le crescenti difficoltà economiche in cui versa da anni il settore ippico, rendono 'comprensibile', secondo il presidente dell'Ippodromo di Agnano, Pier Luigi D'Angelo, la decisione assunta da una ...

Vettel e Raikkonen alla vigilia del Weekend di Monaco : Come da tradizione, tutto anticipato di un giorno rispetto al solito per il GP di Monaco e i piloti della Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, con tutta la squadra, si preparano a una sfida che non può essere paragonata a nessun altro weekend nel calendario della F1. Ecco le loro previsioni e aspettative nelle […] L'articolo Vettel e Raikkonen alla vigilia del weekend di Monaco sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Volleyball Nations League Maschile – La presentazione del primo Weekend di gare : Volleyball Nations League Maschile: Colaci presenta il primo weekend di gare La Nazionale Maschile è arrivata ieri sera a Kraljevo dopo un lungo trasferimento in pullman dall’aeroporto di Belgrado dove a sua volta era atterrata proveniente da Roma Fiumicino. Questa mattina, dunque, è cominciata ufficialmente la Volleyball Nations League per Gianlorenzo Blengini e i suoi ragazzi che nel week end, nella Pool 4, affronteranno, nell’ordine, ...

Salisburgo per il Weekend : non è mai stata così vicina come con ÖBB “Nightjet” : La città di Salisburgo regala viste e momenti ineguagliabili: le passeggiate sulle sponde del fiume Salzach, i giardini in fiore e le terrazze panoramiche che si affacciano sui monumenti simbolo della grande eredità culturale della città. La sua posizione geografica è facilmente raggiungibile dai turisti italiani, grazie ad una soluzione smart e casual senza stress: ÖBB “Nightjet”, che operando per i collegamenti ferroviari diretti ...

Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ Weekend d’amore a Portofino : nuova vita dopo addio all'azienda di famiglia : Gaia Trussardi e Adriano Giannini sono stati pizzicati dai paparazzi durante una sera romantica a Portofino, dove lei si trovava per impegni lavorativi.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:59:00 GMT)

F1 Monaco - Hamilton : «Sarà un Weekend difficile per le Red Bull» : ' Le donne sono quanto di più bello al mondo - ha detto Hamilton - Monte Carlo è una gara elegante e non ho un'opinione precisa. Non so cosa ne pensino le donne '. E anche sul matrimonio reale: ' Ho ...

Charles Leclerc - GP Monaco 2018 : “Da monegasco sarà un Weekend speciale per me - spero di essere competitivo” : Per tutti i piloti è speciale correre il Gran Premio di Monaco, la gara più famosa del calendario della Formula Uno, da sempre. Per uno in particolare, Charles Leclerc, questo fine settimana sarà doppiamente importante. Il giovane talento della Alfa Romeo Sauber, infatti, è nato e vive nel Principato e, ovviamente, è pronto per quattro giorni ricchi di emozioni per lui. “Sono il primo monegasco a correre su questo tracciato in Formula Uno ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Mi aspetto un Weekend difficile. Credo che le Red Bull siano le favorite” : Il solito Lewis Hamilton, quello che si è presentato alla conferenza stampa del GP di Monaco, sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Occhiali da sole e cappellino speciale per Montecarlo, il look di Lewis che si aspetta un appuntamento non facile per la Mercedes, memore delle difficoltà dell’anno scorso. “Gli occhiali da sole? Per le luci molto abbaglianti. Guidare qui è un sogno e sono fortunato anche perché ci vivo. Mi ...

StartupWeekend di Techstars - a L’Aquila la competizione internazionale sostenuta da Google : L’Aquila – Dal 25 al 27 maggio 2018 per la prima a L’Aquila, nella Università della città, si terrà lo

Santarcangelo - nel Weekend torna la festa della solidarietà con la 'ligaza' e tanti eventi : Ag23' Sabato 26 il divertimento inizierà già nel pomeriggio con l'associazione culturale 'Teatro è libertà' che propone laboratori per bambini e spettacoli con artisti di strada , dalle ore 16, . ...