Volvo XC40 - Boom di richieste | aumenta la produzione

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo aver ricevuto quasi 80 mila ordini per la nuova, lasi prepara ad ampliare i volumi didella Suv compatta per fronteggiare le crescentidella clientela.Futuro elettrico. Le linee produttive delle fabbriche di Ghent, in Belgio, e di Luqiao, in Cina, sforneranno così più vetture rispetto a quanto inizialmente preventivato,ndo la propria capacità produttiva a partire dalla prima metà del prossimo anno. A seguito del successo della piccola Suv, la Casa svedese ha annunciato la prossima introduzione di una nuova compatta basata sul pianale modulare CMA che andrà a rimpiazzare l'attualeV40. Nei prossimi anni la stessa base meccanica darà vita anche a vetture totalmente elettriche destinate ai mercati di tutto il mondo.