Volo MH17 | esperti | “Missile contro aereo fu lanciato dai russi”

Il pilota ucraino accusato dalla Russia di avere abbattuto il Volo MH17 si è ucciso : Il pilota ucraino accusato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17, Vladyslav voloshyn, si è ucciso con un colpo di pistola nella sua casa a Mykolaiv, vicino al Mar Nero, in Ucraina. voloshyn era considerato un eroe di guerra The post Il pilota ucraino accusato dalla Russia di avere abbattuto il volo MH17 si è ucciso appeared first on Il Post.