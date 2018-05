Volley | Volleyball Nations League | Zaytsev lancia l' Italia

Volley : Volleyball Nations League - Italia travolgente anche con la Corea del Sud : SUWON , Corea DEL SUD, - La giovane e sperimentale nazionale femminile di Mazzanti sta carburando a dovere. Dopo aver collezionato quattro sconfitte di fila nell'esordio nella Volleyball Nations ...

Volley : Volleyball Nations League - Colaci - il capitano - parla delle sfide in Serbia : Per me, dopo che da ragazzo ho passato intere ore a guardare i miei beniamini in tv, essere qui e girare il mondo difendendo i colori del mio Paese è solo un onore e un piacere '. POOL 4 ...

Volleyball Nations League Maschile – La presentazione del primo weekend di gare : Volleyball Nations League Maschile: Colaci presenta il primo weekend di gare La Nazionale Maschile è arrivata ieri sera a Kraljevo dopo un lungo trasferimento in pullman dall’aeroporto di Belgrado dove a sua volta era atterrata proveniente da Roma Fiumicino. Questa mattina, dunque, è cominciata ufficialmente la Volleyball Nations League per Gianlorenzo Blengini e i suoi ragazzi che nel week end, nella Pool 4, affronteranno, nell’ordine, ...

Volleyball Nations League – Le azzurre sorridono : prima vittoria per l’Italia : Volleyball Nations League: prima vittoria azzurra, 3-0 alla Germania È arrivata la prima vittoria per la nazionale italiana femminile nella Volleyball Nations League. Le ragazze di Davide Mazzanti in mattinata hanno battuto 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) la Germania, muovendo finalmente la classifica (1V e 4 punti). Meritato il successo di Malinov e compagne, apparse in crescita rispetto alle partite precedenti e quasi sempre in controllo del match. ...

Volleyball Nations League – La Russia piega l’Italia : secco 3-0 per le azzurre : Volleyball Nations League: la Russia supera la nazionale italiana 3-0 Il secondo round della Volleyball Nations League si è aperto con una sconfitta per la nazionale italiana femminile, superata 0-3 (24-26, 12-25, 23-25) dalla Russia. Le azzurre non ce l’hanno fatta a centrare il primo successo nel torneo, dovendo restare ferme a quota 1 punto in classifica. Nel primo set le ragazze di Mazzanti si sono espresse sullo stesso livello delle ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : la sfida delle azzurre contro la Russia in diretta su RaiSport : Volleyball Nations League: Italia-Russia in diretta su RaiSport + Hd (ore 8) Prenderà il via domani il secondo round della Volleyball Nations League con la nazionale italiana femminile impegnata nella Pool 6 in Corea del Sud. Il trittico di gare delle azzurre sarà aperto dalla sfida contro la Russia (ore 8 italiane): match trasmesso in diretta da RaiSport + Hd. Mercoledì sarà poi la volta delle Germania (ore 9, diretta su RaiSport + Hd), mentre ...

Volleyball Nations League – L’Italia femminile si prepara per la Corea del Sud : Volleyball Nations League: le azzurre si preparano al secondo round in Corea del Sud Suwon. Dopo esser sbarcata ieri in Corea del Sud la nazionale italiana femminile si è messa oggi al lavoro per preparare al meglio il secondo round della Volleyball Nations League. Archiviata la pool di Lincoln, nella quale le azzurre hanno raccolto solo un punto, da martedì L’Italia sarà impegnata nella Suwon Indoor Gym per affrontare Russia (22 maggio, ore ...

Volleyball Nations League – Ancora un ko per le azzurre : Italia sconfitta dagli USA : Volleyball Nations League: niente da fare per l’Italia, gli Usa vincono 3-0 Nel primo round della Volleyball Nations League è arrivata la terza sconfitta per la nazionale Italiana femminile, 3-0 (25-21, 25-18, 25-21) contro le padrone di casa degli Stati Uniti. Per quasi tutta la gara le ragazze di Davide Mazzanti hanno dovuto subire il gioco delle campionesse mondiali, presentatesi al gran completo. Dopo due set molto complicati, nel terzo le ...

Volley – Nazionale Maschile : domani a Reggio Calabria il primo test match in vista della Volleyball Nations League : Nazionale Maschile: domani a Reggio Calabria il primo impegno ufficiale contro l’Australia Reggio Calabria. Poco più di 24 ore al primo impegno ufficiale della stagione della Nazionale Maschile. domani, alle ore 18 in diretta Rai Sport, al PalaCalafiore, la formazione di Gianlorenzo Blengini scenderà in campo contro l’Australia nel primo test match in programma nella marcia di avvicinamento alla Volleyball Nations League che per Giannelli e ...

Pallavolo – Nazionale femminile : azzurre ko all’esordio nella Volleyball Nations League : Volleyball Nations League: all’esordio le azzurre cedono alla Turchia 3-0 all’esordio nella Volleyball Nations League la Nazionale italiana femminile è stata battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) dalla Turchia. Per tutta la gara la giovani azzurre di Davide Mazzanti hanno faticato a reggere il ritmo delle turche, trovando molte difficoltà soprattutto in attacco. Dall’altra parte della rete, invece, la Turchia è quasi sempre stata al comando, ...

Pallavolo – Nazionale Maschile : i 21 atleti per la Volleyball Nations League : La lista degli azzurri convocati per la Volleyball Nations League da Gianlorenzo Blengini Il CT Gianlorenzo Blengini ha diramato oggi la lista definitiva di 21 atleti per la Volleyball Nations League. Per ogni tappa il tecnico tricolore potrà scegliere 14 azzurri da utilizzare in partita. Di seguito l’elenco. Palleggiatori: Simone Giannelli (Diatec Trentino), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Luca Spirito (Calzedonia Verona). Centrali: ...