Vola sul cratere marziano Neukum grazie a un video della Nasa

Conte sciVola sul curriculum - Di Maio torna in pista ma è scontro su Savona : Di fronte al disco quasi rosso versus Savona, Salvini si è immediatamente irrigidito: 'Caro Luigi, vorrei ricordarti che questa scelta sull'Economia fa parte di un pacchetto complessivo. Se salta ...

A Parigi arrivano i “Sea Bubbles” - i taxi Volanti sulla Senna [VIDEO] : Successo per le seconde prove tecniche dei “Sea Bubbles“, i taxi volanti che sono destinati a viaggiare sulla Senna e che promettono di rivoluzionare i trasporti pubblici di Parigi. Vengono presentati come i potenziali taxi del futuro: una via di mezzo tra il battello e l’aereo, si muovono sull’acqua senza generare onde, rapidi, silenziosi e non inquinanti. Il mezzo di trasporto innovativo è stato ideato dal navigatore ...

Voci sul futuro di Preziosi : 'Io all'Avellino? Tutte caVolate : nulla di vero' : Genova - Impegnato nel mercato rossoblù, Enrico Preziosi smentisce le Voci riguardo a un suo possibile ingresso nell'Avellino calcio: 'Tutte cavolate, nulla di vero. È la squadra della città in cui ...

Vela – Mondiale GC32 : da mercoledì si Vola sul Garda Trentino con la 1ª edizione : Anche Ruggero Tita tra i GC32 a Riva del Garda. L’atleta Trentino probabilmente salirà a bordo di Realteam per una sessione speciale di velocità. Le flotte del GC32 Racing Tour e delle Extreme Sailing Series si daranno battaglia nelle prime prove del Campionato iridato riconosciuto da World Sailing Ultimi dettagli in Fraglia Vela Riva e mercoledì – proprio in concomitanza con la partenza da Riva del Garda del Giro d’Italia in ...

Tensione sullo spread Btp-Bund - Volano i tassi sui bond a breve : Roma, 21 mag. , askanews, Alta Tensione sui titoli di Stato italiani mentre la Borsa di Milano chiude in calo a causa dell'effetto stacco cedola che ha pesato per l'1,74%. Vendite diffuse sull'intero ...

Catania : escursionista sciVola in un pozzo sull’Etna - soccorso : Un escursionista è scivolato da un’altezza di circa 10 metri dentro il primo pozzo della grotta dei Tre Livelli sull’Etna procurandosi la sospetta frattura del bacino e dell’anca. I compagni di escursione hanno subito dato l’allarme: sul posto una squadra del soccorso Speleologico ed una del soccorso Alpino del soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, nonché una squadra del SAGF di Nicolosi. All’intervento di ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Inter Vola in Champions League - è 2-3 all'Olimpico! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, l'Inter vince all'Olimpico e scavalca la Roma per gli scontri diretti, volando in Champions League dopo sei anni. La Roma vince a Reggio Emilia. E’ l’Inter la quarta squadra che va in Champions League: i nerazzurri espugnano lo stadio Olimpico rimontando nel giro di pochi minuti e vincendo contro la Lazio, che si deve accontentare del quinto posto e dell’Europa League.

A14 - dramma sul cavalcavia : ragazzina Vola giù - uomo minaccia di buttarsi : "Allontanatevi" si sono sentiti dire i vigili del fuoco di Chieti, intervenuti assieme ai carabinieri e polizia poco fa tra Torrevecchia e Francavilla, in provincia di Chieti. Sopra un uomo che minaccia di buttarsi dal...

Aosta - precipita durante una scalata : alpinista morto sulla GriVola : Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Continua a leggere L'articolo Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola proviene da NewsGo.

Incidente sulla GriVola : alpinista muore - allarme lanciato dalla figlia : Tragedia in montagna. Un alpinista è morto sabato mattina sulla Grivola, una cima che arriva a 3.969 metri, collocata tra

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifiche delle prove libere 3. Maverick Vinales Vola - ottimo Valentino Rossi (3°) : E’ stato lo spagnolo Maverick Vinales, in sella alla Yamaha, ad ottenere la miglior prestazione delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, sulla sua M1, negli ultimi minuti si è preso la vetta con il tempo di 1’31″619, primo anche nella classifica combinata dei tempi, confermando come la propria moto a Le Mans sia molto veloce. Alle spalle del n.25, il leader del Mondiale Marc ...

Il contratto Lega-M5S manda il MontePaschi sull'ottoVolante in Borsa : Parole commentate duramente dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che le aveva definite 'gravi' e in grado di provocare 'una crisi di fiducia' in una nota diffusa dopo che il titolo dell'...

“Fermiii!”. È rissa al Grande Fratello : Filippo Contri perde il controllo ed è panico. Caos totale nella Casa : tra gli inquilini Volano insulti e si alzano le mani. Il video choc : Le polemiche sull’eccesso di trash, il ritiro degli sponsor, le critiche della critica vengono presto archiviate dal telecomando che decreta ancora un successo per il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso. L’ultima puntata del reality ha infatti registrato ascolti record (il 24,9% di share) e anche la diretta su Mediaset Premium continua ad andare alla Grande. Il trash piace, si sa, e accostato a personaggi come ...

Matteo Salvini Vola ad Aosta : sul governo M5s-Lega è meno ottimista : 'Ciao Amici, si parte direzione Aosta. Si vede tanto che negli ultimi giorni sto dormendo molto poco??? Sto lavorando per voi, giuro che ce la metto tutta'. Così, ieri, il leader leghista Matteo ...