Blastingnews

: Vodafone aumenta il prezzo di tutti gli abbonamenti: ecco perchè - fabicomofficial : Vodafone aumenta il prezzo di tutti gli abbonamenti: ecco perchè - Tecno__Android : -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sebbene le offerte telefoniche proposte dagli operatori vantino prezzi relativamente bassi, spesso sono previsti anche altri costi non immediatamente dichiarati all'utente. Alcuni esempi classici sono rappresentati dal costo della SIM oppure dal contributo di attivazione (il quale, spesso, non è dovuto se si rispetta un minimo periodo di permanenza). Oltre a ciò, spesso e volentieri gli operatori aggiungono nuovi costi all'offerta proposta all'utente per i motivi più disparati. Servizi aggiuntivi sono proposti ad unmaggiorato e l'offerta che un tempo si dimostrava conveniente non lo è più in un momento successivo. Anche, in questi giorni, ha annunciato una rimodulazione della propria offertando il canone delle proprie promozioni in abbonamento....