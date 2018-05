Violenze in ospedale | in Veneto fischietti in corsia

ilgiornale

: @Reuters Nulla di nuovo sotto il sole. Ho scommesso in Inghilterra che ad ogni caso di insabbiamento o scoperta di… - WEDESA : @Reuters Nulla di nuovo sotto il sole. Ho scommesso in Inghilterra che ad ogni caso di insabbiamento o scoperta di… - micos56 : @italia_nel_caos Dalle mie parti un nigeriano ha mandato all'ospedale quattro poliziotti. Commenti stampa locale qu… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Insulti, minacce ed aggressioni: da nord a sud i casi dinelle corsie dei Pronto Soccorso italiani sono, ormai, un triste fenomeno in rapida espansione.Una indagine condotta da Simeu, la Società italiana medicina emergenza urgenza, su un campione di 218 ospedali sparsi nell'intero territorio nazionale ha evidenziato che nel periodo compreso tra l'1marzo ed il 30 aprile 2017 in due strutture sanitarie su tre si è verificato un episodio di brutalità contro medici ed infermieri.Per tentare di porre un argine a questa difficile situazione è stato ideato un particolare progetto sperimentale, della durata di sei mesi, che includerà l'area gestita dall'Ulss4 "Orientale". Al fine di scongiurare pericoli e far partire in un modo rapido l'allarme in caso di rischio, sono stati distribuiti 200al personale dei Pronto Soccorso di San Donà di Piave, Portogruaro e di ...