Vinicio Marchioni | Roma abbandonata | dalle classi dirigenti e anche da noi Il

Le Vibrazioni e Skin - il video di «Così sbagliato» con Marco D'Amore e Vinicio Marchioni : Sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme in streaming, ma sarà accompagnato anche da un video clip. La COVER DEL SINGOLO Schermo intero La cover della canzone Credit:

Quanto Basta : recensione e commento del film con Vinicio Marchioni : Arriva nelle sale il nuovo film con Vinicio Marchioni e Luigi Fedele “Quanto Basta”. Vi forniremo trama, recensione e commento. Arturo Cavalieri è uno chef talentuoso, ma un po’ irruento, per questo è finito dentro per percosse. Si ritroverà a scontare la sua pena insegnando cucina in un centro per ragazzi autistici. È proprio lì che conoscerà Guido, ventenne membro del centro affetto dalla sindrome di Asperger, con una smisurata passione ...