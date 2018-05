Ville di lusso a due passi dal monte Athos

gqitalia

(Di giovedì 24 maggio 2018) La collina sale dolcemente e ai lati del vialetto si snodano lebianche: edifici bassi e bianchi che si sviluppano intorno a piscine private. Davanti il mare verde azzurro tipico della Grecia e il profilo dell’isola di Ammouliani, 6 chilometri di natura e spiagge pressoché incontaminate. Siamo in Calcidica, una delle regioni più a est della Grecia continentale; precisamente all’inizio della penisola del, luogo sacro per la religione ortodossa. La collina è quella delle Eagles Villas, resort diimmerso nella natura a duedal mare, dove tutto è studiato per garantire relax e benessere. Il resort, inaugurato nel 2017, offre 42di diversa ampiezza, dove possono essere ospitate fino a 6 persone: si può scegliere la piscina privata e anche un piccolo giardino dove prendere il sole o guardare il tramonto sul mare. In cima alla collina si trova lo spazio ...