Villa d' Este 2018 | stelle sul lago come a Hollywood

Ferrari SP38 - un esemplare unico per il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este – FOTO : E se le Ferrari “di serie” non bastassero per colmare il bisogno di esclusività di un cliente? Se non fossero abbastanza speciali per accontentarlo? A Maranello hanno la soluzione al problema: si chiama “One-Off” ed è il programma che consente ai Ferraristi di partecipare alla realizzazione di una carrozzeria unica, fianco a fianco con gli uomini del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Unica condizione? L’esemplare deve ...

Ferrari SP38 - un esemplare unico per il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este : Questo esemplare unico è un chiaro omaggio al mondo delle corse automobilistiche e si ispira a mostri sacri della storia di Maranello, come la F40 e la 308 GTB . Come si legge in una nota ufficiale, '...

GFG Sibylla - anteprima italiana a Villa D’Este per il lusso a emissioni zero – FOTO : L’avevamo ammirata in marzo al salone dell’auto di Ginevra, l’ultima creatura firmata da GFG Style. Ovvero il centro stile torinese fondato due anni fa da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Ora però la Sibylla, berlina di lusso con propulsione elettrica, torna in madrepatria per essere presentata in anteprima nazionale al Concorso d’Eleganza di Villa D’Este, in programma il prossimo week end sul lago di Como, e partecipare ...

GFG Sibylla - l’affascinante concept di Giugiaro protagonista al Concorso di Eleganza Villa d’Este [FOTO] : Ad accompagnare la Sibylla al Concorso di Eleganza Villa d’Este saranno proprio Giorgetto Giugiaro e suo figlio Fabrizio L’appuntamento annuale del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, lo storico Concorso per #auto d’epoca e concept nella splendida cornice del Lago di Como, gfg Style, il Centro stile torinese fondato da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro nel 2016, presenterà in anteprima nazionale la GFG Sibylla. Il prototipo di berlina ...

Sardegna - peste suina : nuovo focolaio a Villagrade Strisaili : Dopo tre mesi di tregua un nuovo focolaio di peste suina africana e’ scoppiato in Sardegna in un allevamento regolare in territorio di Villagrande Strisaili, in localita’ Musuleu. La malattia era stata certificata ieri dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dopo i controlli di laboratorio effettuati su campioni prelevati, dai veterinari del Servizio sanita’ animale dell’Assl di Lanusei, su un capo morto due ...

Palermo Sabato 19 Maggio ore 17 l'Area Kids di Parco Villa Filippina festeggerà il suo secondo compleanno. : Un'area verde nel cuore di Palermo all'interno di un Parco interamente restituito alla città che da mesi alterna manifestazioni ed eventi in attesa di un'estate ricca di spettacoli all'aperto; l'Area ...

Villa dEste - Le star di Hollywood sfilano sul lago : Se volete ammirare le stelle del cinema americano, lappuntamento da non perdere è sul lago di Como. No, non stiamo parlando di George Clooney e delle tante celebrities che pure sulle sponde lariane sono di casa, ma delle auto protagoniste di alcune delle pellicole più famose della storia che saranno tra le star del Concorso di Eleganza di Villa dEste, organizzato da BMW Group Classic, in programma dal 25 al 27 maggio. Hollywood on the lake è ...

Il FrancaVilla già salvo festeggia Volpicelli capocannoniere : Andando alla cronaca il Francavilla, con ben 5 titolari in panchina, comincia bene nonostante i campani siano pronti a fare la partita. Al 15' una ottima azione dei padroni di casa porta al tiro De ...

Al via in giugno il collegamento da Villacco per il Trieste Airport : Le linea sarà attiva il sabato, la domenica e le giornate festive. Negli altri giorni proseguirà il collegamento con Udine

CastroVillari - al via i festeggiamenti per Madonna del castello : ... patrona principale della Città, per cui il Comune si fa carico , con il supporto delle proprie Società municipalizzate, degli spettacoli, luminarie e fuochi pirotecnici, saranno anche quest'anno all'...

CastroVillari - i festeggiamenti civili per la Madonna del Castello : "I festeggiamenti civili in onore della Madonna del Castello, patrona principale della Città, per cui il Comune si fa carico, con il supporto delle proprie Società municipalizzate, degli spettacoli, luminarie e fuochi pirotecnici, saranno anche quest'anno all'insegna della buona musica e d'interpreti di coinvolgimento." Lo rende noto il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito. A ...

Beautiful Anticipazioni 21 aprile 2018 : Eric propone a Sheila di stabilirsi a Villa Forrester : Il medico teme che la Carter abbia riportato una commozione celebrale. La proposta del Forrester provoca il disappunto di Quinn.

Una serie di sfortunati eventi : Il Vile Villaggio in cui dark comedy e western si incontrano : L’ormai triste viaggio senza tregua dei fratelli Baudelaire questa volta li ha portati in un piccolo Villaggio in mezzo al deserto, disperso nel nulla, un luogo dove esistono regole ferree e in cui sono banditi libri e macchinari, ossia tutto ciò che potrebbe portare ad uno sviluppo culturale e ad un’emancipazione. Ma, come sostiene il deleterio Poe, “Ci vuole un Villaggio per crescere dei bambini”, e quindi perché non affidare i tre fratelli ...

“È morta - correte”. Mistero nella Villa dei vip : la tragedia nella casa che ospita ogni anno star e calciatori - una fine drammatica sulla quale si indaga proprio in queste ore : Un giallo che ha colpito particolarmente i lettori quello scoperto in queste ore e che ha visto perdere la vita una bambina di soli 9 anni, trovata improvvisamente senza vita. Il tutto in un luogo che molti vip conoscono molto bene, una tenuta elegante che vede ogni anno alternarsi come inquilini d’eccezione milionari e calciatori famosi. A raccontare quanto accaduto è il Sun: la casa dove è stato rinvenuto il cadavere si trova per ...