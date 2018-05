VIDEO Giro d’Italia | Simon Yates in crisi! Dumoulin | Froome e Pozzovivo all’attacco | gli

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming VIDEO e tv : via libera per la fuga! Percorso 18^ tappa Pratonevoso : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 18^ tappa Abbiategrasso-Pratonevoso: Percorso e orari, ci attende un nuovo arrivo in salita (oggi 24 maggio).(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:58:00 GMT)

Giro d’Italia - Viviani conquista anche Iseo VIDEO : Al termine di una battaglia di oltre tre ore è stato Elia Viviani a mettere tutti d’accordo sul traguardo di Iseo, sede d’arrivo della diciassettesima tappa del Giro d’Italia [Video]. La corsa si è risolta con un infinito braccio di ferro tra il gruppo e i corridori che hanno cercato di portare via una fuga. L’hanno spuntata le squadre dei velocisti dopo una tappa condotta a ritmi vertiginosi e finalizzata dalla Quickstep con un lavoro perfetto ...

Giro d'Italia 2018 - 20^ tappa Susa-Cervinia : percorso e altimetria VIDEO : Nella giornata di sabato 26 maggio 2018 si correra' la 20ª tappa del 101° Giro d’Italia [Video]. La penultima frazione di questa edizione proporra' ancora diverse salite alpine, portando i corridori da Susa a Cervinia lungo un percorso di 214 Km. Ci saranno quasi 4.000 metri di dislivello, concentrati praticamente negli ultimi 90 Km. Assisteremo probabilmente all’ultimo scontro frontale tra i big della classifica per la conquista della Maglia ...

Giro d’Italia - Froome : ‘Un momento che ricorderò per tutta la vita’ VIDEO : Nonostante i risultati non siano stati fin qui quelli sperati, Chris Froome sta vivendo con un buon spirito questo Giro d’Italia. Il campione del Team Sky ha dimostrato di tenere davvero alla corsa rosa e di voler fortemente lasciare dei segni importanti a dispetto di una condizione non ottimale e delle due cadute che lo hanno condizionato. La giornata dello Zoncolan, quella vittoria voluta con tanta determinazione, ha dato un significato ...

Var al Giro d'Italia 2018 : Aru penalizzato di 20'' / VIDEO - sanzione per scia dietro moto nella cronometro : Fabio Aru penalizzato con la VAR: 20" per scia dietro moto nella cronometro Trento Rovereto, la giuria ha utilizzato le immagini televisive (Giro d'Italia 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:14:00 GMT)

Giro d'Italia : cronometro a Dennis - Yates si difende VIDEO : E’ superato anche lo scoglio della tappa a cronometro per la maglia rosa Simon Yates. Lo scalatore della Mitchelton Scott si è difeso alla grande nella tappa contro il tempo da Trento e Rovereto, il terreno a lui più ostico. Yates ha limitato a poco più di un minuto il passivo da Tom Dumoulin, battuto per la vittoria di tappa sia da Rohan Dennis che da Tony Martin. Froome è risalito vicinissimo al podio, ma a fare sensazione è stata soprattutto ...

Giro d'Italia 2018 - percorso e altimetria 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia VIDEO : In programma alla 101ª edizione del Giro d’Italia [Video] ci sara' la 19ª tappa venerdì 25 maggio 2018. Si trattera' di una frazione di alta montagna, con arrivo in salita, che proporra' 4 GPM lungo il percorso di 184 Km. I corridori partiranno da Venaria Reale e giungeranno a Bardonecchia, in cima allo Jafferau. Tra le difficolta' di giornata avremo il Colle delle Finestre, contrassegnato come Cima Coppi di quest’anno, visto che si arrivera' a ...

Giro d'Italia 2018 - 20ª tappa : orari tv della Susa-Cervinia VIDEO : Sabato 26 maggio si correra' la 20ª tappa del Giro d'Italia 2018, il tappone alpino Susa-Cervinia di 214 km. La corsa italiana, dopo l'arrivo in salita a Bardonecchia [Video] del giorno precedente, vivra' la sua ultima tappa di montagna, prima del gran finale a Roma, sede dell'ultima frazione dell'edizione numero 101. Le fatiche per i corridori non termineranno dunque sull'ascesa dello Jafferau di venerdì. Tra gli impegni più complicati del ...