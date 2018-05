Vidal Al Napoli? Il centrocampista cileno si offre alla Juventus | clamoroso ritorno a

Vidal AL NAPOLI?/ Le voci di calciomercato su un arrivo in azzurro - ma rischia 10 anni di carcere : VIDAL Al NAPOLI? Avvistato in città ma è solo un sosia: i partenopei pensano comunque al centrocampista della nazionale cilena di proprietà del Bayern Monaco(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:23:00 GMT)

Napoli - Vidal raggiunge Ancelotti : eccolo già in aeroporto in città - ma…FOTO : Napoli, Vidal- Arturo Vidal prossimo acquisto del Napoli? No, o almeno non per ora. Falso allarme in città. Come riportato stamane da “SportMediaset”, il centrocampista cileno sarebbe stato avvistato a Napoli in aeroporto. Solo un sosia, in quanto, il vero Vidal, si troverebbe attualmente in vacanza in Cile. Una foto che ha fatto sognare i […] L'articolo Napoli, Vidal raggiunge Ancelotti: eccolo già in aeroporto in città, ...

Mercato - Napoli - Suso prima scelta - assalto a Vidal e rinascita Koulibaly : Sull'onda dell'entusiasmo i nomi di Benzema e Vidal sono quelli che raccolgono un'ovazione popolare. Ma come sarà il nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti? Chi resta? Chi parte? E i rinforzi? C'è tanta ...

Calciomercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

Ancelotti e il Napoli che verrà : sogni Benzema - Vidal - David Luiz : Sarà lui stesso la garanzia del progetto, una voce autorevole nel mondo del calcio. Dall'ipotesi Pirlo come suo secondo in azzurro, a Benzema per l'attacco, Vidal a centrocampo e David Luiz in difesa:...

Vidal e Benzema al Napoli/ Ancelotti col botto : Tolisso vecchio pallino dell'allenatore : Vidal e Benzema al Napoli, Ancelotti col botto: Insigne e Koulibaly le certezze. Si inizia a delineare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione per i partenopei(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:46:00 GMT)