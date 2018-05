Vicino picchiato | stop temporaneo al bar

Picchiato Vicino a Roma - uomo gravissimo : 13.29 Picchiato e ridotto in fin di vita un uomo addetto alle consegne in una pasticceria a Mentana, vicino a Roma. Il 54enne è stato trovato a terra privo di sensi, davanti al bar-pasticceria: nella ricostruzione dei carabinieri di Monterotondo è stato aggredito dopo avere fatto la sua consegna al locale e poi lasciato a terra. E' in prognosi riservata, con diverse fratture e ferite al volto e alla testa. Sarebbe in pericolo di vita.