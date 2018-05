Vibram FiveFingers® collezione 2018 | obiettivo max feel con il modello V-Aqua

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) V-maxcol nuovoperFive FingersFiveFingers® sviluppa una collezioneche riporta il brand alle origini: calzature che soddisfano il desiderio di muoversi ed esplorare il mondo mantenendo un movimento e una sensibilità naturale “come a piedi nudi”, e che al contempo proteggono grazie alla qualità delle suole. Il brand della calzatura a cinque dita punta sull’idea del “max”, massima sensibilità, per percepire al meglio le caratteristiche di ciascuna superficie e allenarsi recuperando i movimenti e i riflessi connaturati nel corpo umano. La totale mobilità delle dita del piede consente di reagire al terreno e di acquisire maggior percezione e consapevolezza dei nostri movimenti.FiveFingers® V-Grip e protezione dentro e fuori dall’acqua per muoversi su rocce bagnate, letti di fiumi, canoe, kayak e SUP. ...