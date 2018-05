Verona : parroco va in escursione sul Monte Baldo - muore scivolando in un canalone : Verona, 24 mag. (AdnKronos) – Stamattina, è stato recuperato in un canalone del Monte Baldo, dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino di Trento e Verona, il corpo esanime di don Carlo Cristani, uno dei sacerdoti della parrocchia di Caprino Veronese, che ieri era andato a fare una escursione da solo sul versante trentino senza fare più ritorno. Dopo aver raggiunta la cima Longino, nel fare ritorno al parcheggio di Malga Artilone (Tn), per ...