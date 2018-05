Verona | Farah arrivata in questura | viene sentita dagli inquirenti

Verona. Rauti (FDI) : liberazione Farah anche grazie a intervento Italia : ”Si apprende da fonti ufficiali che Farah, la ragazza pakistana di 19 anni costretta ad abortire, è stata liberata ed è una buona notizia la risposta tempestiva alla sua disperata richiesta di aiuto inviata al fidanzato. La ragazza pakistana, che vive e studia a Verona da una decina di anni, è stata resa prigioniera dalla sua stessa famiglia nel Paese d’origine. La sua liberazione si deve all’intervento dell’Italia e ...

Verona : assessore Bertocco - confermata liberazione Farah - pronti ad accoglierla : Verona, 18 mag. (AdnKronos) - “Il ministero dell’Estero mi ha appena confermato la liberazione di Farah”. Sono queste le prime parole dell’assessore ai Servizi sociali del Comune di Verona, Stefano Bertacco, dopo aver chiuso la telefonata con Roma. “Davvero un grandissimo risultato reso possibile da

Verona : Rauti (Fdi) - liberazione Farah anche grazie a intervento Italia : Verona, 18 mag. (AdnKronos) - “Si apprende da fonti ufficiali che Farah, la ragazza pakistana di 19 anni costretta ad abortire, è stata liberata ed è una buona notizia la risposta tempestiva alla sua disperata richiesta di aiuto inviata al fidanzato. La ragazza pakistana, che vive e studia a Verona

PAKISTAN - “FARAH LIBERATA A ISLAMABAD”/ 19enne costretta ad abortire da famiglia : presto rientro a Verona : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: è stata LIBERATA ad Islamabad dopo azione di polizia(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:28:00 GMT)

19enne in Pakistan costretta all’aborto/ Verona - fidanzato Farah : “per Sos su WhatsApp ora rischia la vita” : Pakistan, studentessa prigioniera: “costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: il fidanzato, "con SOS su WhatsApp ora rischia la vita"(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:12:00 GMT)

Farah - 20enne di Verona riportata in Pakistan e 'costretta ad abortire' : Nuovo allarme dopo il caso Sana. 'Mi hanno legata al letto e hanno ucciso il mio bambino. Mio padre vuole che mi sposi qui' il messaggio inviato alle amiche e al compagno italiano. La Farnesina ha ...

Verona - 19ENNE PORTATA IN PAKISTAN E SEGREGATA PER ABORTIRE/ Farah come Sana? Nota del Ministero degli Esteri : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “Costretta ad ABORTIRE”. 20enne di VERONA sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:02:00 GMT)

Verona - 19enne portata in Pakistan e segregata per abortire/ Farah come Sana? Farnesina - “indagine ufficiale” : Pakistan, studentessa prigioniera: “Costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:48:00 GMT)

PAKISTAN - FARAH COME SANA? “MI HANNO LEGATA E FATTA ABORTIRE”/ Verona - la 19enne aveva già denunciato il padre : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “Costretta ad ABORTIRE”. 20enne di Verona sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:27:00 GMT)