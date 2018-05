Verona | assessore Bertacco | Farah avrà protezione e sostegno psicologico

Verona : assessore Bertocco - confermata liberazione Farah - pronti ad accoglierla : Verona, 18 mag. (AdnKronos) - “Il ministero dell’Estero mi ha appena confermato la liberazione di Farah”. Sono queste le prime parole dell’assessore ai Servizi sociali del Comune di Verona, Stefano Bertacco, dopo aver chiuso la telefonata con Roma. “Davvero un grandissimo risultato reso possibile da

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Abbiamo raccolto le istanze dei vari Comuni toccati dal tracciato per rendere il meno impattanti possibile le lavorazioni – ha aggiunto De Berti –, contribuendo in modo decisivo al complesso iter approvativo di questo stralcio funzionale e facendo da interfaccia tra gli

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri : Verona, 20 apr. (AdnKronos) - Si è svolto stamane, nella sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda (Verona), un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per esaminare le soluzioni progettuali approvate dal CIPE dei lavori per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della li

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri : Verona, 20 apr. (AdnKronos) – Si è svolto stamane, nella sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda (Verona), un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per esaminare le soluzioni progettuali approvate dal CIPE dei lavori per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Venezia. L’appuntamento, convocato dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti ...

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Abbiamo raccolto le istanze dei vari Comuni toccati dal tracciato per rendere il meno impattanti possibile le lavorazioni ‘ ha aggiunto De Berti ‘, contribuendo in modo decisivo al complesso iter approvativo di questo stralcio funzionale e facendo da interfaccia tra gli Enti locali, il Ministero e Rete Ferroviaria Italiana al fine di assicurare la sostenibilità ambientale ...

Trasporti : assessore Verona - per sicurezza sui bus telecamere e controlli con i 'rangers' (2) : (AdnKronos) - "Misure queste ultime che abbiamo chiesto all'azienda di Trasporti di aumentare decisamente, così da garantire al massimo la sicurezza sui mezzi pubblici". "E i primi dati di customer satisfaction da parte degli utenti ci danno ragione: i cittadini veronesi si ritengono ragionevolmente