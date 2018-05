Venti di guerra | annullato lo storico incontro Kim-Trump

Sulla Cavour Venti di guerra e mari di sorrisi : A dicembre andrà in cantiere per i lavori di adeguamento utili a ospitare gli F-35, i caccia di nuova generazione. La portaerei Cavour, della marina militare italiana, la più grande costruzione navale ...

Israele - Venti di guerra Rifugi antiaerei riaperti : ... intanto con la fine delle sanzioni l'acquisto del petrolio aveva riportato le compagnie globali a rimpinguare la banca centrale: adesso si prospetta un durissimo colpo all'economia. Poi i 5+1 ...

Usa - Trump parla alla conVention della lobby delle armi attacca Londra : “C’è ospedale in zona di guerra” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

“Falsa - vergogna”. Heather Parisi - è guerra a Simona Ventura. La cantante perde le staffe dopo l’ennesima frecciatina di SuperSimo e stavolta risponde per le rime. Social roVenti - fan divisi. Di scuse - nemmeno l’ombra : Chi di post ferisce, di post perisce, si potrebbe dire oggi adeguando alla situazione contemporanea un antico proverbio. Una massima forse non riuscita nel migliore dei modi e che però descrive alla perfezione cosa sta succedendo in queste ultime ore in quel di Amici 17, talent show mai così avvelenato come nell’edizione attuale. A scaldare gli animi lei, Heather Parisi, protagonista di una feroce lite Social con i fan di Biondo, ...

“Sta per scoppiare la terza guerra mondiale”. Baba Vanga - le parole choc della veggente. La stessa che aveva ‘azzeccato’ l’11 settembre e altri eVenti disastrosi : “Vincerà lui e il mondo sarà ai suoi piedi” : Ci risiamo, ogni qual volta che l’ipotesi di una guerra si avvicina (qualche tempo fa era per il battibecco Usa-Corea del nord; ora per la crisi Trump-Assad-Putin, in Siria) le misteriose e sedicenti visioni di Baba Vanga tornano a galla. La presunta veggente cieca, morta in Bulgaria nel 1996 all’età di 85 anni, avrebbe infatti previsto i conflitti in Siria e ciò che potrebbe avvenire dopo. Da qualche giorno, a seguito degli ...

Venti di guerra in Siria - incertezza in Libia : riprendono le partenze verso l'Italia : 500 le persone che si trovavano a bordo di tre gommoni salvate ieri nel Mediterraneo stanno arrivando al porto di augusta in Sicilia -

I Venti di guerra sulla Siria complicano le consultazioni : Il mondo tiene il fiato sospeso mentre Stati Uniti e Russia si sfidano sulla Siria. La posta in gioco è altissima e le ripercussioni di questo braccio di ferro si fanno sentire anche sulle consultazioni...

Siria - Venti di guerra. Trump alla Russia : "Preparatevi ai missili" : 12 aprile 2018, 9.00 - La Casa Bianca ha precisato poco fa che gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione sull'azione da intraprendere in Siria, ma ha anche sottolineato che la responsabilità dell'attacco chimico di sabato scorso è attribuita alla Siria e alla Russia.Oggi si riunirà il Consiglio Nazionale di Sicurezza degli USA e nelle stesse ore il premier britannico Theresa May riunirà il suo governo per discutere della ...

E i Venti di guerra sfiorano l'Italia. La politica si spacca sull'uso delle basi aeree : La Lega esclude l'uso dei gas, contesta linea Usa e chiede a governo di prenderne distanza. Pd polemico: posizioni troppo vicine a quelle russe -

Siria - Venti di guerra. Trump alla Russia : "Preparatevi ai missili" : Tensione alle stelle tra Washington e Mosca. Donald Trump ha infatti risposto alla Russia, che aveva annunciato di essere pronta a distruggere i missili americani scagliati con l'obiettivo di colpire i presidi militari di Bashar al-Assad. Il Presidente degli Stati Uniti, a colpi di tweet, non ha usato mezzi termini: "La Russia afferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la Siria. Preparati Russia, perché arriveranno, belli ...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Siria - Venti di guerra<br>Mosca agli Usa : "Se attaccate - vi rispondiamo" : ...