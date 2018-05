Venezia | sarà riaperto alle 18 | 30 tratto A4 tra Portogruaro e Cessalto

calcioweb.eu

: Il 3 e 4 LUGLIO sarà Zucchero a riportare la musica live nella splendida cornice di PIAZZA SAN MARCO a VENEZIA. Due… - ZuccheroSugar : Il 3 e 4 LUGLIO sarà Zucchero a riportare la musica live nella splendida cornice di PIAZZA SAN MARCO a VENEZIA. Due… - marboscolo : RT @LuigiBrugnaro: #Comunicato | L'Amministrazione vuole ulteriormente dimostrare di essere a fianco dell’@ac_mestre Se presenterà un proge… - BettySartore85 : RT @LuigiBrugnaro: #Comunicato | L'Amministrazione vuole ulteriormente dimostrare di essere a fianco dell’@ac_mestre Se presenterà un proge… -

(Di giovedì 24 maggio 2018), 24 mag. (AdnKronos) –entro le 18 e 30 ildi A4 compreso fra, in direzione, chiuso in seguito al ribaltamento di una cisterna vuota. Sono in fase conclusiva, infatti, le operazioni di rifacimento di quasi cento metri di barriera laterale distrutti dal mezzo pesante durante l’uscita di strada. La bonifica della porzione di terreno interessata dallo sversamento del gasolio fuoriuscito dal serbatoio verrà effettuata questa notte. Attualmente ci sono 11 chilometri di coda fra Latisana edove è stata istituita l’uscita obbligatoria, in direzioneL'articolo18,30A4 traCalcioWeb.